বারুইপুরে যেতে চেয়েছিলেন পুলিশ নজরবন্দি করে রেখেছে, দাবি মমতার ; নাটক করছেন কটাক্ষ বিজেপির

বারুইপুরে যেতে চেয়েছিলেন পুলিশ নজরবন্দি করে রেখেছে, দাবি মমতার ; নাটক করছেন কটাক্ষ বিজেপির
রাজ্য প্রশাসনকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "এখন আমি তো একা ৷ আমায় এত ভয় পাচ্ছেন কেন ?" অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নাটক, কটাক্ষ বিজেপির দেবজিতের ৷
Published : July 6, 2026 at 7:17 AM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: বারুইপুরের ঘটনা ঘিরে নড়া মোড় ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যেপাধ্যায়ের দাবি, তিনি নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন ৷ কিন্তু কালীঘাটের বাড়িতে তাঁকে কার্যত নজরবন্দি করে রেখেছে পুলিশ ৷ আর এ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি ৷ রাজ্য প্রশাসনকে তাঁর কটাক্ষ, এখন আমি তো একা ৷ আমায় এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ৷
রাজ্য় বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের দাবি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নাটক করছে তৃণমূল ৷ তিনি বলেন, "অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নাটক করছে তৃণমূল ৷ কয়েকদিন আগে মমতার পিএসও-দের পরিবর্তন করা হয়েছিল ৷ তখনও ওরা একইভাবে নাটক করেছিল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেড প্লাস নিরাপত্তা পান ৷ তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে -এতে সমস্যা কোথায় ? প্রশাসন বা নিরাপত্তা বাহিনীর কেউ কি বলেছেন তিনি বাড়ি থেকে বেরতে পারবেন না ? "
মমতার দাবি, ঘটনার কথা জানার পর তিনি নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। চরম শোকের আবহে অসহায় পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন। ঠিক করেন, তিনি একা তাঁদের বাড়ি গিয়ে দেখা করবেন ৷ কিন্তু এরপর থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে ৷ আচমকাই কালীঘাটে মমতা এবং অভিষেকের বাড়ির সামনে বিরাট পরিমাণ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। শুধু রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরাই নন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দিয়েও ওই এলাকা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয়।
কেন হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে এমন নিরাপত্তার ঘেরাটোপ তৈরি করা হল, তা নিয়ে রাতেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়ে যায়। বিরোধী শিবিরের একাংশের অভিযোগ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কার্যত গৃহবন্দি করে রাখতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। খানিক পরে রাত দশটা নাগাদ মমতার বাড়ি থেকে গোটা বিষয়টি জানিয়ে ফেসবুক লাইভ করেন এক দলীয় কর্মী ৷ সেখানে কিছুটা সময়ের জন্য মমতাও অংশ নেন ৷
রাজ্য প্রশাসনকে তোপ দেগে মমতা বলেন, "আমি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন কী ঘটল যে হঠাৎ আমার বাড়ির সামনে সিআরপিএফ, আরপিএফ মোতায়েন করা হল ? আমাদের পাড়ায় কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি ৷ তাহলে এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দিয়ে রুটমার্চ করানো হচ্ছে কেন ? আমরা কি চোর না ডাকাত ? কোনও দিন দাঙ্গা করেছি ? আমি তো এখন একা, আমাকে নিয়ে এত চিন্তা কেন ? আমাকে নজরবন্দি করা হয়েছে কেন ? আপনারা কী চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না ? এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? "
আরও একবার নাবালিকার উপর নারকীয় নির্যাতনের সাক্ষী হয়েছে বাংলা ৷ এবার ঘটনাস্থল বারুইপুর ৷ 12 বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের পর খুনের অভিযোগ উঠেছে ৷ রবিবার সকালে এলাকার একটি পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বারুইপুর এলাকা ৷ দেহ আটকে রাস্তা বিক্ষোভ দেখান পরিবার ও স্থানীয় লোকজন ৷
ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তাঁর নাম ইন্দ্রজিৎ তাঁতি (26) ৷ জনরোষের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ পুলিশের উপরেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে ৷ নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷