বিজেপিকে ভোট দিতে বলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বুথের বাইরে মৃত্যু ভোটারের; দুই ঘটনায় কমিশনকে তোপ শিউলি সাহার

প্রথম দফার ভোটগ্রহণের দিনই বুথ কেন্দ্রের বাইরে মৃত্যু হল ভোটারের ৷ অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর ৷

তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 12:09 PM IST

কেশপুর, 23 এপ্রিল: ভোট ঘিরে উত্তেজনা কেশপুরে ৷ ভোট দিতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা একদিকে ৷ আরেকদিকে মানুষকে বিজেপিতে ভোট দেওয়ার আহ্বান কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ তুললেন খোদ তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা ৷

ভোট দিতে গিয়ে এক মহিলার মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ মৃতার নাম ইসরাতন বিবি (50)। ভোট দিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে আসার পরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি । স্থানীয়রা দ্রুত তাঁর চিকিৎসার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ বুথের বাইরেই মৃত্যু হয় তাঁর । এই ঘটনা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ করলেন তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা ৷ তৃণমূল প্রার্থী সরাসরি অভিযোগ করেছেন, বুথের ভিতরে ভোটারদের বিজেপিকে ভোট দিতে বলছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ভোট শুরু হতেই দিকে দিকে অশান্তি খবর আসতে শুরু করেছে ৷ কোথাও ইভিএম খারাপের জন্য দীর্ঘক্ষণ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষকে ৷ এমনকী তৃণমূল প্রার্থীও এই গেড়োয় ভোট দিতে পারেননি বলে অভিযোগ ৷ এদিন প্রথম দফার ভোটগ্রহণের দিনই বুথ কেন্দ্রের বাইরে মৃত্যু হল ভোটারের ৷ মৃত ইসরাতন বিবির বাড়ি কেশপুরের সীমা গেড়িয়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় তাঁর স্বামী শেখ নবাব জান আলীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে। এই ঘটনায় গভীর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন ইসরাতন বিবি ও তাঁর পরিবার। স্বামীকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া বা ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল তাঁদের। এর আগে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বহুবার ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এবারে স্বামীর নাম তালিকায় না থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ইসরাতন বিবি।

মন খারাপ নিয়েই বৃহস্পতিবার সকালে তিনি পাশের দিঘা বুথে ভোট দিতে যান। অভিযোগ, ভোট দিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে আসার পরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় যান তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা ৷ মৃতার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি ৷ পরে এই ঘটনার জন্য সরাসরি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেই দায়ী করেছেন শিউলি সাহা ৷

এরই মাঝে এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ করলেন কেশপুরের তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা ৷ তিনি বলেন, "একানে অতিসক্রিয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ তারা তো নিজেই এখানে ভোটার হয়ে যেতে পারত ! পালংপুর, গোলাপঝিপি ওই সব বুথে সরাসরি কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকে বলছে বিজেপিকে ভোট দিতে ৷ বাজুয়ারা বুথের 200 মিটারের বাইরে গিয়ে বাহিনী লাঠি চার্জ করছে ৷ কমিশনকে সব জানিয়েছি ৷" শিউলি সাহা যখন বাহিনীর বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ করছেন, সেখানে রানিনগরে আবার নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ৷

সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠেছে । এলাকায় বিভিন্ন অশান্তির খবর আসলেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনও জওয়ানকে দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ ৷ এমনকী এই এলাকায় বুধবার রাত থেকে বাহিনীকে কোনও টহল দেখা দিতে দেখা যায়নি বলেও অভিযোগ ৷ এদিকে, ডোমকলের রায়পুর হাইস্কুলের বুথে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ পেয়ে সেখানে পৌঁছে যান ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ন কবীর ৷ ডোকলের অশান্তির ঘটনায় অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷

