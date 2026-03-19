বিজেপি প্রার্থী 'মা'য়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু তৃণমূলের রঞ্জনের

বিজেপি প্রার্থী 'মা'য়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু তৃণমূলের রঞ্জনের
ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে এবার অন্য লড়াই ৷ বিধানসভা নির্বাচনের মাঠে এবার মুখোমুখি 'মা-ছেলে' ৷ প্রচার শুরুর আগেই
Published : March 19, 2026 at 12:07 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 মার্চ: বিজেপি প্রার্থী 'মা'য়ের প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী 'ছেলে' ৷ ভোটের ময়দানে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বনাম তৃণমূলের লড়াই এবার এরকমই ৷ এই বিধানসভা আসনে এবার বিজেপি প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বিরুদ্ধে এবার রাজ্যের শাসকদল প্রার্থী করেছে তার ছেলে রঞ্জন শীল শর্মাকে । আর প্রার্থী হওয়ার পর প্রচারের শুরুতেই বৃহস্পতিবার সকাল সকাল সেই মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু করলেন ছেলে রঞ্জন ।
বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসে থাকাকালীন তাকে মা বলে ডাকতেন রঞ্জন শীল শর্মা । এবার সেই মায়ের বিরুদ্ধেই তিনি প্রার্থী । শিলিগুড়িতে এই বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা । তবে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সত্যিকারের মা-ছেলের সম্পর্কের থেকে এতটুকু কমও নয় ! রঞ্জন শিখাকে 'মা' বলেই ডাকেন । আর রঞ্জনকেও নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসেন শিখা । বহু বছরের সম্পর্ক দু'জনের । এবার দলের নির্দেশে সেই মা-ছেলে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন ।
প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরই বুধবার শহরে পৌঁছন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা ৷ তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাস দেখা যায় দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে । তবে মা ডাকলেও ভোটের ময়দানে প্রতিপক্ষকে একচুল জমিও ছাড়তে নারাজ রঞ্জন ৷ বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে এদিন রঞ্জন বার্তা দেন জিতলেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িব চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে পুরসভা করা হবে । এদিন নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে কর্মীদের সঙ্গে মিশে যান রঞ্জন । বিজেপির কাছে হেরে যাওয়া ওই আসন ফের পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্য তাঁর ।
2011 ও 2016 সালে পরপর দুইবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে জয় পান গৌতম দেব । তিনি রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছিলেন । কিন্তু 2021 সালে শিখা চট্টোপাধ্যায় টিকিট না পাওয়ায় দল ছাড়েন । প্রয়াত মুকুল রায়ের হাত ধরে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন । তারপর ওই কেন্দ্রে গৌতম দেবকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন শিখা চট্টোপাধ্যায় । ওই কেন্দ্র থেকে এবার রঞ্জন শীল শর্মাকে প্রার্থী করায় উজ্জীবিত তৃণমূল কর্মীরা ।
এদিন সকালে শান্তিনগর এলাকায় শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রচারে বের হওয়ার আগে প্রণাম করতে যান রঞ্জন শীল শর্মা । 'মা'কে মিষ্টিও খাওয়ান ।
মায়ের আশীর্বাদ নিয়েও পাল্টা রঞ্জন শীল বলেন, " আমি অনেক বছর ধরে শিখা চট্টোপাধ্যায়কে মা বলে ডাকি । আমাদের সম্পর্ক এতো ঠুনকো নয় যে ভেঙে যাবে । মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু করলাম । আমার লড়াই হবে উন্নয়নের, মতাদর্শের । মানুষ যেভাবে রাস্তায় নেমেছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে আগের যিনি বিধায়ক ছিলেন তিনি কোনও কাজ করেননি । ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকা নিয়ে একটা পুরসভা করার লক্ষ্য রয়েছে আমার । জিতলে অবশ্যই সেই লক্ষ্যে কাজ করব । এখানকার বিধায়ক বিধানসভায় নিজের এলাকার উন্নয়ন নিয়ে কোন কথা বলেননি । খালি বিধানসভায় আন্দোলন আর ওয়াক আউট করেছেন । এবার এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে ।"