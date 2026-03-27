রামনবমীতে ভজন গাইলেন গৌতম দেব, 'ভয় পেয়ে রামের শরণাপন্ন'; কটাক্ষ বিজেপির

রামনবমীতে ভজন গাইলেন গৌতম দেব, 'ভয় পেয়ে রামের শরণাপন্ন'; কটাক্ষ বিজেপির
'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান...'৷ রামনবমীতে ভজন গাইলেন গৌতম দেব ৷ ধর্ম-অধর্মের লড়াইয়ে ধর্মের জয় হবে, বলে জোর প্রচার বিজেপি'র ৷
Published : March 27, 2026 at 6:52 PM IST
শিলিগুড়ি, 27 মার্চ: রামনবমীতে লাগল রাজনীতির ছোঁয়া ! তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব রামের পুজো সেরে গাইলেন ভজন। মন্দিরে পুজো দিয়ে রাম নবমীর মিছিলে যোগ দিলেন বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ। রামেরই কৃপাতেই গাইছেন গৌতম দেব, কটাক্ষ শঙ্কর ঘোষের।
শুক্রবার রামনবমী উপলক্ষে মাতোয়ারা দেশ। যদিও তিথি এবারে 26 ও 27 মার্চ ছিল তাই কোথাও কোথাও গতকালও রামনবমী পালিত হয়েছে ৷ আর নির্বাচনী উত্তাপের মধ্যেই রামনবমীর সকালে একেবারে ভিন্ন মেজাজে দেখা গেল শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবকে ৷ নিজের বাসভবনের ছাদের মন্দিরে ভগবান শ্রীরামের পুজো দিয়ে দিন শুরু করেন তিনি। প্রতি বছরের মতো এবছরও পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে এই পুজোয় অংশ নেন গৌতম দেব।
পুজো শেষ হতেই রাজনীতির ব্যস্ততা সরিয়ে ভক্তির আবেশে ডুবে যেতে দেখা যায় তাঁকে। হারমোনিয়াম হাতে বসে 'ঈশ্বর-আল্লা তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান...' ভজন গেয়ে এক অন্য পরিবেশ তৈরি করেন তিনি। গৌতম দেবের বক্তব্য, তাঁদের পরিবার বরাবরই ধর্মীয় চর্চার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বাবা ছিলেন একজন নামকরা আইনজীবী এবং ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যে বড় হয়েছেন তিনি। সেই কারণেই এই পুজো শুধুই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নয়, বরং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অংশ বলেই উল্লেখ করেন তিনি।
এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ভজনের মাধ্যমে তিনি শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থীর জন্যও শুভবুদ্ধির কামনা করেছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, ধর্মকে কখনওই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে চান না। তাই নির্বাচনের আবহেও আজকের দিনটি তিনি কাটিয়েছেন শুধুই ভক্তি ও প্রার্থনার মধ্যে, দেশের শান্তি ও মানুষের কল্যাণ কামনায়।
এদিকে, শিলিগুড়িতে ঐতিহ্যবাহী রামনবমীর শুরুতেই লাগল রাজনীতির ছোঁয়া। নির্বাচনের আগে এই রামনবমী যে তাৎপর্যপূর্ণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ এবারের রামনবমীকে কেন্দ্র করে কড়া প্রহড়া শহরজুড়ে। একদিকে যেমন পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, অন্যদিকে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কোনওপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের কড়া নজরদারি ৷ কিন্তু তাতে থেমে থাকল না 'বাকযুদ্ধ'।
রামনবমীর সকালে বাড়িতেই রামের পুজো দিয়ে গৌতম দেব গান করেন। রামলালার গান গাইতে গিয়েই কটাক্ষ করেন বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষকে । তিনি স্পটত জানান , এই গান বিজেপি প্রার্থীকে উৎসর্গ করলাম ৷
অন্যদিকে, গৌতম দেবের মন্তব্য প্রসঙ্গে শঙ্কর ঘোষ বলেন , "এটাও রামের কৃপা। ধর্ম-অধর্মের লড়াইয়ে ধর্মের জয় হবে ৷ যারা রাম নামে ভয় পেতেন, তাঁরাই রামের শরণাপন্ন হচ্ছে ৷"
একইভাবে মাল্লাগুড়ির সঙ্কটমোচন হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার রামনবমীকে হাতিয়ার করে প্রচারে নামেন গৌতম দেব ও শঙ্কর ঘোষ। দু'জনকেই পুজোর পরেই ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করতে দেখা যায়। এরপর মন্দির প্রাঙ্গণেই রামভজন গাইতে শোনা যায় গৌতম দেবকে।