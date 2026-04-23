আঙুলে কালি লাগানোর পরও ভোট দিতে পারলেন না তৃণমূল প্রার্থী
ইভিএমে ই-ব্যালট মিলছিল না বলে অভিযোগ । ফলে কালি লাগানো সত্ত্বেও ভোট দিতে পারেননি খোদ প্রার্থী ৷ আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের ঘটনা ৷
Published : April 23, 2026 at 10:21 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 23 এপ্রিল: প্রথম দফায় ভোট শুরুর পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইভিএম খারাপের অভিযোগ এসেছে ৷ একাধিক জায়গায় থমকে রয়েছে মক পোলও ৷ এবার খোদ তৃণমূল প্রার্থীর হাতে কালি লাগানো হলেও তিনি ভোট দিতে পারেননি বলে অভিযোগ ৷
বৃহস্পতিবার কুমারগ্রাম বিধানসভার 10/101 বুথে দক্ষিণ রামপুর নিউ প্রাইমারি স্কুলে তৃণমূল প্রার্থী রাজীব তিরকে সবার প্রথমে ভোট দিতে আসেন ৷ অভিযোগ, হাতে কালি লাগানোর পর ভোট দিতে যাবার পরই শুরু হয় সমস্যা । ইভিএম-এ ই-ব্যালট মিলছিল না বলে অভিযোগ । ফলে কালি লাগানো সত্ত্বেও ভোট দিতে পারেননি খোদ প্রার্থী ৷
এদিন সকাল পাঁচটার পর থেকে শুরু হয় মক পোল ৷ এরপর সাতটা থেকে শুরু হয় ইভিএমে ভোটদান পর্ব ৷ কিন্তু তারপরও বিভিন্ন জেলা থেকেই ইভিএম খারাপের অভিযোগ আসতে থাকে ৷ একই ছবি দেখা গিয়েছে কুমারগ্রাম বিধানসভাতেও ৷ এখানে আবার তৃণমূল প্রার্থীর হাতে কালি লাগানোর পরও তিনি ভোট দিতে পারেনি বলে অভিযোগ ৷ খবর দেওয়া হয় সেক্টর অফিসারকে । ততক্ষণে বুথের বাইরে লম্বা লাইনও লেগে যায় ভোটারদের। তারপরও অবশ্য দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও ভোট গ্রহণ শুরু হয়নি ওই বুথে ।
তৃণমূল প্রার্থী রাজীব তিরকে বলেন, "আমার বুথে আমি প্রথম ভোটার ছিলাম ৷ মক পোল ঠিক করেই হয়েছিল ৷ কিন্তু কালি লাগানোর পর যখন ভোট দিতে গেলাম তখন ইভিএম দেখাচ্ছে ইনভ্য়ালিড ৷ আমি ভোট দিতে পারিনি এখনও ৷ সাধারণ মানুষও সকাল পাঁচটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ৷ নির্বাচন কমিশনকে বলব আপনারা অবিলম্বে ঠিক করুন, মানুষকে হেনস্তা করবেন না ৷"
অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু ভোট দিলেন মেজবানগছ প্রাইমারি স্কুল 27-এর 198 নম্বর বুথে । তিনি ভোট দিয়ে বেরিয়ে জানান, জয়ের বিষয়ে 100 শতাংশ আশাবাদী ৷ বিজেপি প্রার্থী বলেন, "এবার 2026-এ পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সরকার আসতে চলেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানুষকে নায়ক করে এগিয়ে চলেন ৷ তাঁর নেতৃত্বে 4 তারিখের পর গোটা পশ্চিমবাংলায় গেরুয়া ঝড় বইবে ।"