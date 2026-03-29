অনুব্রতকেই বীরভূমের দায়িত্ব দিয়েছেন অভিষেক, দাবি চন্দ্রনাথের

'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে (অনুব্রত মণ্ডল'কে) বলে গিয়েছেন তোমাকেই জেলার দায়িত্ব নিতে হবে ৷' এমনটাই জানালেন কেষ্টঘনিষ্ঠ কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ তথা বোলপুরের তৃণমূল প্রার্থী।

ANUBRATA MONDAL
বীরভূমের দায়িত্ব কেষ্টর কাঁধেই দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 1:14 PM IST

বোলপুর, 29 মার্চ: বীরভূমের দায়িত্ব কেষ্টর কাঁধেই দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' জানালেন, বোলপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। গত 26 মার্চ দুবরাজপুরে জনসভা শেষে অনুব্রত মণ্ডলকে আলাদা করে ডেকে কথা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার লাভপুরে প্রচারে এসে কেষ্টকেই বীরভূমের সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়ে গেলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এমনটাই প্রকাশ্যে আনলেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ চন্দ্রনাথ ৷

গত 26 মার্চ বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভায় নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা মঞ্চে অনুব্রত মণ্ডলের তদারকির ভূমিকা সকলের চোখে পড়েছে ৷ এমনকী, সভা শেষে কেষ্টকে আলাদা করে ডেকে হেলিপ্যাডের দিকে চলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই সভায় দলের বীরভূম জেলার 10 জন কোর কমিটির মধ্যে 9 জন উপস্থিত ছিলেন ৷ গরহাজির ছিলেন কাজল শেখ ৷ উল্লেখ্য, বীরভূম জেলার হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল টিকিট দিয়েছে কাজল শেখকে ৷

অনুব্রতকেই বীরভূমের দায়িত্ব দিয়েছেন অভিষেক, বললেন চন্দ্রনাথ সিনহা (ইটিভি ভারত)

এরপর 28 মার্চ বীরভূমের লাভপুর বিধানসভায় নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূল-কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভাতেও দেখা যায়নি কেষ্টর যুযুধান বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখকে ৷ কী কারণে দু'টি সভাতেই তিনি ছিলেন না, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি ৷

তবে বীরভূমের সাংগঠনিক দায়িত্ব আবারও নাকি সম্পূর্ণ অনুব্রত মণ্ডলের কাঁধেই তুলে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনটাই প্রকাশ্যে আনেন কেষ্ট ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ।

ANUBRATA MONDAL
বীরভূমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

বোলপুরের 16 নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধগোড়ায় দলের প্রচার সভা ছিল ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বোলপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, "আমাদের দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে (অনুব্রত মণ্ডল'কে) বলে গিয়েছেন তোমাকেই জেলার দায়িত্ব নিতে হবে ৷ তাই আসুন ওনার সম্মানে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাই ৷"

ANUBRATA MONDAL
বীরভূমের লাভপুর বিধানসভায় নির্বাচনী জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

যদিও, এই প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফায় বীরভূম জেলার সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ৷ তার আগে কেষ্টর কাঁধে পুনরায় বীরভূমের ভার তুলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে দলের অন্দরে জল্পনা তুঙ্গে ৷ এই জেলায় কাজল-কেষ্ট, কে বড় ? এই নিয়ে দড়ি টানাটানি নতুন কিছু নয় ৷ সেই আবহে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী চন্দ্রনাথের দাবি যে অনুব্রত শিবিরের কাছে অতি তাৎপর্যপূর্ণ তা বলাইবাহুল্য।

