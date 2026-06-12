নদিয়ায় শুরু গ্রাম শাসনের পালাবদল ! তৃণমূল বোর্ড ভেঙে বিজেপির দখলে পঞ্চায়েত
স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের দাবি, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এটাই নদিয়ার প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত, যেখানে সরাসরি বিজেপি বোর্ড গঠন করল ।
Published : June 12, 2026 at 12:43 PM IST
রানাঘাট, 12 জুন: রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমীকরণের বদল যে দ্রুত তৃণমূলের গ্রামীণ সংগঠনেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে, তার প্রথম বড় নজির দেখা গেল নদিয়ায় । রানাঘাট-2 ব্লকের যুগলকিশোর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড ভেঙে নতুন করে গঠিত হল বিজেপির বোর্ড । স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের দাবি, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর এটাই নদিয়ার প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত, যেখানে সরাসরি বিজেপি বোর্ড গঠন করল ।
দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণে থাকা এই পঞ্চায়েতকে ঘিরে অতীতেও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল । বিজেপির নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের অভিযোগ ছিল, বিরোধী দলের সদস্য হওয়ায় তাঁদের কোনও কাজ দেওয়া হতো না । উন্নয়নের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক আনুগত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হতো বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁরা । যদিও সেই অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছিল তৎকালীন তৃণমূল নেতৃত্ব ।
গত 4 জুন বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন আসে । বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পর বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের পদত্যাগের খবর সামনে আসে । তারই প্রভাব পড়ে যুগলকিশোর গ্রাম পঞ্চায়েতেও । বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বর দাবি, নির্বাচনের পর থেকেই তৃণমূলের প্রধান-সহ একাধিক সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং পঞ্চায়েতের কাজে আর অংশ নেননি । ফলে স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় ।
এই পরিস্থিতিতে নতুন বোর্ড গঠনের দাবিতে বিডিও-র কাছে আবেদন জানান বিজেপির নির্বাচিত সদস্যরা । এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবারের সরকারি বৈঠকে তৃণমূলের কোনও সদস্য উপস্থিত ছিলেন না । ফলে কার্যত প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবেই আট জন বিজেপি সদস্যকে নিয়ে নতুন বোর্ড গঠিত হয় ।
রানাঘাট উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অসীম বিশ্বাসের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচিত হন আলপনা বিশ্বাস মজুমদার । উপপ্রধানের দায়িত্ব পান পুষ্পেন্দু বিশ্বাস । নতুন বোর্ড গঠনের পর পঞ্চায়েত চত্বরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো । মাল্যদান, আবির খেলা এবং মিষ্টিমুখের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয় এই রাজনৈতিক পালাবদল ।
নবনির্বাচিত প্রধান আলপনা বিশ্বাস মজুমদার বলেন, "আগের বোর্ডে সাধারণ মানুষ প্রত্যাশিত পরিষেবা পেতেন না । বিরোধী সদস্যদের কোনও কাজ দেওয়া হতো না । এবার আমাদের লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করা ।" বিজেপি বিধায়ক অসীম বিশ্বাসের দাবি, আবাস যোজনা, 100 দিনের কাজ-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম ও কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে । তাঁর কথায়, "রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তৃণমূলের প্রধান-সহ অধিকাংশ সদস্য পদত্যাগ করেছেন । উন্নয়নের কাজ যাতে থমকে না যায়, সেই কারণেই দ্রুত নতুন বোর্ড গঠন করা হয়েছে ।" অতীতের দুর্নীতির অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
তবে এই ঘটনাকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে । রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর আগামিদিনে আরও কতগুলি পঞ্চায়েতের বোর্ডে একই ধরনের রদবদল দেখা যাবে, এখন সেই দিকেই নজর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ।