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তোলাবাজি-খুন-সহ একাধিক অভিযোগ, গ্রেফতার ব্লক সভাপতি-সহ তিন তৃণমূল নেতা-কর্মী

রাজ্যজুড়ে তোলাবাজি-খুন-দুর্নীতি-শারীরিক হেনস্থার মতো বিভিন্ন অভিযোগে সম্প্রতি বেশ ক'য়েকজন তৃণমূল নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তালিকায় এবার পূর্ব বর্ধমানের দুই ব্লক সভাপতির নাম জুড়ল ৷

TMC BLOCK PRESIDENTS ARRESTED
গ্রেফতার তৃণমূল ব্লক সভাপতি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 8:48 AM IST

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বর্ধমান, 10 জুলাই: তোলাবাজি, মারধর, হুমকি দেওয়ার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি-সহ তিন নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জামালপুরের ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহমুদ খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, খণ্ডঘোষের আহলাদিপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী মহসিন আলি মিদ্দা ও তাঁর সহযোগী জাকির খাঁ-কে। এই তিন জনকে গ্রেফতারের জেরে জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জামালপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহমুদ খানের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির মতো একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের তদন্তে বৃহস্পতিবার সকালে হুগলির গুড়াপ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে মেহমুদকে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ 10 দিনের হেফাজতের আবেদন জানায়।

আদালতে নিয়ে যাওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে মেহমুদ খান দাবি করেন, তাঁকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই। অন্যদিকে, খণ্ডঘোষ বিধানসভার সগড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের আহলাদিপুর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে খুনের হুমকি, জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মারধর, তোলাবাজি, গরীব মানুষের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং কৃষিকাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। তদন্তের পর তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী মহসিন আলি মিদ্দা ও তাঁর সহযোগী জাকির খাঁ-কে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই আহলাদিপুরের একাংশের বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও এবার পুলিশের পদক্ষেপে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা ফিরবে বলে আশা করছেন তাঁরা। পুলিশ জানিয়েছে, দু'টি ঘটনারই তদন্ত চলছে। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

TAGGED:

BARDHAMAN TMC LEADERS AND WORKER
TMC LEADER ARRESTED
গ্রেফতার ব্লক সভাপতি
তৃণমূল নেতা
TMC BLOCK PRESIDENTS ARRESTED

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