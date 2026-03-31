বস্তাভর্তি ফর্ম-6 নিয়ে উত্তেজনা, নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে তৃণমূল-বিজেপি ধুন্ধুমার

বস্তাভর্তি ফর্ম-6 নিয়ে উত্তেজনা, নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে তৃণমূল-বিজেপি ধুন্ধুমার
নির্বাচন কমিশনের দফতরে বস্তাভর্তি ফর্ম 6 জমা নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি ৷ সংঘর্ষে জড়াল তৃণমূল ও বিজেপি ৷
Published : March 31, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: নির্বাচন কমিশনের দফতরে বস্তা-ভর্তি ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ! ভোটের আগে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল শিপিং হাউজের সামনের নির্বাচন কমিশনের দফতরের এলাকা ৷ হাতে চেলা কাঠ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে কর্মী-সমর্থকদের ৷ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বাইক উল্টে ফেল দেওয়া হয়েছে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গিয়েছে পুলিশ ৷ নেমেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও ৷
এই সংঘাতের সূত্রপাত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ ঘিরে ৷ সোমবার তিনি কমিশনের দফতরে গিয়ে অভিযোগ করেন, ভিন রাজ্যের বস্তা ভর্তি ফর্ম 6 নির্বাচন কমিশনের দফতরে জমা পড়েছে ৷ উল্লেখ্য, এই 6 নম্বর ফর্ম-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করা হয় ৷
অভিষেক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে ৷ তিনি দলের কর্মী-সমর্থকদের বলে যাচ্ছেন, কমিশনের দফতরে কারা ফর্ম 6 জমা দিতে আসছেন, সেদিকে নজর রাখবে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা ৷ প্রয়োজনে সেই ভিডিয়ো রেকর্ড করে রাখতে হবে ৷
মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূলপন্থী বিএলও (বুথ স্তরের আধিকারিক) অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যদের স্ট্র্যান্ড রোডে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে দেখা যায় ৷ এর কিছু পরে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের তরফে মইদুল ইসলাম ঘটনাস্থলে এসে অভিযোগ করেন, বিজেপির সমর্থকরা প্রায় 400টি ফর্ম-6 নিয়ে সিইও দফতরে এসে জমা দিয়ে গিয়েছে ৷ তৃণমূলের কর্মীরা তাঁদের বাধা দিতে গেলে গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা পালিয়ে যান ৷
VIDEO | Kolkata, West Bengal: A scuffle broke out between TMC and BJP workers in front of the Chief Electoral Office, with party flags seen during the clash.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/dBoTKO8cRx
মইদুল ইসলাম দাবি করেন, বিজেপির আশ্রিত যাঁরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এসে ব্যাগ ভর্তি করে ফর্ম 6 জমা দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে তৃণমূলপন্থী বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্য ও তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা একেবারে শিপিং হাউজের সামনের রাস্তায় বসে পড়েন ৷
উল্টোদিক থেকে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা এসে পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন ৷ দুই বিরোধী দলের বিক্ষোভ-অবস্থানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দু'দিকের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ ফলে সাধারণ মানুষকে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হয় ৷ বেশ খানিকক্ষণ ধরে দু'পক্ষই রাস্তা আটকে বসে থাকে ৷ আটকে পড়ে যান চলাচল ৷ এরপর রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা আইনজীবীদের গাড়ি ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা ৷ চেলা কাঠ হাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাদের ৷ রাস্তার ধারে দাঁড় করানো বাইক ফেলে ভাঙচুর করা হয় ৷
অন্যদিকে এদিন ব্যাগ বোঝাই কিছু ফর্ম সিইও দফতরে নিয়ে আসার দৃশ্য চোখে পড়ে ৷ অজ্ঞাতপরিচয় দুই ব্যক্তি ব্যাগ ভর্তি করে কিছু কাগজপত্র নিয়ে দফতরে আসেন ৷ এ ব্যাপারে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, তাঁরা কিছু বলতে চাননি ৷ উল্টে সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে কার্যত লুকিয়ে পিছনের দিকের সিঁড়ি দিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে চলে যান ৷ সূত্রের খবর, ব্যাগভর্তি কাজপত্র ফর্ম 6 বা ফর্ম 7 বা ফর্ম 8 হতে পারে ৷
একটি ভিডিয়োতে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে যে ওই দুই ব্যক্তি ব্যাগে করে ফর্ম 6 জমা দিতে কমিশনের দফতরে এসেছিলেন এবং তাঁরা বিজেপির তরফে এই ফর্মগুলি জমা দিতে এসেছেন ৷ তাঁরা নিজেরা বলাবলি করছেন, এগুলি ফর্ম 6 ৷ প্রায় 700'র মতো ফর্ম 6 ব্যাগে রয়েছে ৷ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকেই এই ফর্মগুলি জমা দিতে এসেছেন ৷ যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় অভিযোগ করেন, ভিন রাজ্য থেকে ফর্ম 6 এনে রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে ৷ এই অভিযোগ নিয়ে তিনি সিইও দফতরে আসেন ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তৃণমূল সাংসদ জানান, নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি সর্বাধিক 50টি পর্যন্ত ফর্ম-6 জমা দিতে পারেন ৷ কিন্তু তাঁদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যে, সোমবার সকাল 11টা থেকে মাত্র 6-7 ঘণ্টার মধ্যে প্রায় 30 হাজার ফর্ম-6 কমিশনের দফতরে জমা দেওয়া হয়েছে ৷
ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক আরও জানিয়েছেন, এই বিপুল সংখ্যক ফর্ম জমা দিতে হলে অন্তত 600 জনকে সশরীরে দফতরে উপস্থিত থাকতে হবে ৷ তাই এই জালিয়াতি প্রকাশ্যে আনতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে সোমবার সকাল থেকে পুরো 24 ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি তুলেছে তৃণমূল ৷ তবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এই বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি বলেও দাবি করেছেন অভিষেক ৷
এই ঘটনা প্রসঙ্গে মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "নির্বাচন কমিশন একটা সাংবিধানিক সংস্থা ৷ সেই অফিসে কে যাচ্ছে, কী নিয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখার বিষয় নয় ৷ তৃণমূল কংগ্রেস কি শহিদ হতে চাইছে ?"
এদিকে সোমবার অভিষেকের পৌঁছনোর অনেক আগে থেকেই শিপিং হাউজের সামনে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে এবং তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা এসে সিইও দফতরের সামনে ভিড় করতে থাকেন ৷ স্লোগান করতে থাকেন ৷ সিইও দফতরের সামনে 144 ধরা জারি থাকে ৷ তা সত্ত্বেও কী করে তাঁরা সেখানে হাজির হলেন ? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
কেন পুলিশের তরফে তাঁদের বাধা দেওয়া হল না ? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন শুভেন্দু এবং বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল সিইও দফতরে আসার সময় রাস্তার বেশ কিছু অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয় ৷