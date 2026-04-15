কেউ চাইছেন পরিবর্তন, কারও গলায় প্রত্যাবর্তনের সুর; মিশ্র প্রতিক্রিয়া বর্ধমান দক্ষিণে

কেউ চাইছেন পরিবর্তন, কারও গলায় প্রত্যাবর্তনের সুর; মিশ্র প্রতিক্রিয়া বর্ধমান দক্ষিণে
কার দিকে পাল্লা ভারী, কী বলছেন আমজনতা ? জনসাধারণের কাছে উত্তর খুঁজলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ৷
Published : April 15, 2026 at 5:35 PM IST
বর্ধমান, 15 এপ্রিল: বামদুর্গ নামে একসময় খ্যাত ছিল বর্ধমান শহর । পরিবর্তনের পরে সেই জায়গা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী হিসেবে উঠে আসে বিজেপি । ফলে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে মূল লড়াই হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপি'র ৷
তবে নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে কংগ্রেস ও সিপিএম-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ৷ শাসক দলের বিরুদ্ধে অনেকেই যেমন ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, অনেকেই আবার দরাজ মনে সরকারের কাজকর্মে খুশি হয়ে সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের তুলনায় এখানে শহরের উন্নয়ন পরিকাঠামো নাগরিক পরিষেবা প্রাধান্য পাবে । আর শহরের সংখ্যালঘু ভোট, নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা নিতে পারে । ফলে সব রাজনৈতিক দলই সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখার চেষ্টা করছে ।
অন্যদিকে, হিন্দুত্ব ভোটের তাস খেলতেও রাজনৈতিক দলগুলো মরিয়া । তবে সাধারণ মানুষ বলছে অন্য কথা । তাদের কাছে রাস্তাঘাটের সমস্যা, কর্মসংস্থান নেই, রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, শহরের পরিকাঠামো খারাপ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি-সহ একাধিক সমস্যার কথা উঠে এসেছে । তবে কেউ কেউ চাইছেন বর্তমান সরকারেরই ফের প্রত্যাবর্তন ঘটুক আবার কেউ চাইছেন পরিবর্তন ।
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 44.32 শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে ৷ বিজেপিও ভোট পেয়েছিল প্রায় 40.38 শতাংশ । সিপিএম পেয়েছিল 11.37 শতাংশ ভোট । ফলে মাত্র 4 শতাংশ ভোটের কাটাকাটিতেই জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয়ে যায় । অঙ্কের হিসেবে দেখতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খোকন দাস 8,105 ভোটে বিজেপি প্রার্থী সন্দীপ নন্দীকে পরাজিত করেছিলেন ।
2024 লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এই আসনে এগিয়ে থাকলেও মার্জিন ছিল বেশ কিছুটা কম । 2024 লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস পায় 46.93 শতাংশ ভোট ৷ সেখানে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন 42.32 শতাংশ এবং সিপিএম পেয়েছিল 9.09 শতাংশ ভোট । 2024 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এই আসনে বিজেপির থেকে 7,288 ভোটে এগিয়ে ছিলেন । আবার যদি 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে দেখা যায় তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ছিল 1,338 ভোটে ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, যে বিজেপি 2016 সালের নির্বাচনে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মাত্র আট শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল তারা পাঁচ বছরে অনেকটাই মার্জিন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে । রাজনৈতিক মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরে সংখ্যালঘু ভোট আছে 15-16 শতাংশের কাছাকাছি ৷ তপশিলি জাতি (SC) ভোটার 11.08 শতাংশের কাছাকাছি, তপশিলি উপজাতি (ST) এক শতাংশের কাছাকাছি । রাজনৈতিক মহলের মতে, যেভাবে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে লড়াই বাড়ছে ফলে 15 থেকে 16 শতাংশ সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ।
তবে পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ সরকারের কাজে খুশি আবার কেউ খুশি নন ৷ আবার কেউ খুশি না-হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনের পক্ষে কারণ তাদের মতে, বর্তমান সময়ে কোথাও অশান্তি ঝামেলা না-থাকায় তারা ফের আগের সরকারকেই চাইছেন । তবে ইয়ং জেনারেশনের একাংশ অবশ্য পরিবর্তন চাইছেন । তাদের বক্তব্য, বর্তমান সরকার বিগত কয়েক বছরে কোনও কর্মসংস্থান দিতে পারেনি, শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান দিনের পর দিন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে । আজ শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন । বেকার ভাতা না দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে তাদের পরিবারগুলো বেঁচে যেত । ফলে সরকারের পরিবর্তন চাইছেন তারা । তবে কে শেষ হাসি হাসবে সেটা জানার জন্য 4 মে পর্যন্ত অপেক্ষা ৷
75 ছুঁই ছুঁই লক্ষ্মী নারায়ণ রায়ের কথায়, "সোজা কথায় প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা কিছুই পাইনি ৷ আবার যারা পেয়েছে, তারা প্রচুর পেয়েছে ৷ তবে কোনও ঝামেলা অশান্তি নেই আমরা মোটামুটি শান্তিতে আছি ৷ তাই পরিবর্তন নয়, আমরা চাই প্রত্যাবর্তন।"
বর্ধমান শহরের বাসিন্দা কৌশিক আদিত্য বলেন, "কী পেয়েছি আর কী পাইনি সেটা বলা খুব মুশকিল । কাজ খুব খারাপ হয়নি । বর্ধমান শহরের বেশিরভাগ রাস্তার যা অবস্থা সেটা আরও ভালো হলে ভালো হয় । তবে পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন সেটা বলা খুবই মুশকিল ।"
শহরের আরেক বাসিন্দা দেবীপ্রসাদ গুহ বলেন, "শেষ পাঁচ বছরে কিছুই পাইনি । রাস্তাঘাটের কিছুটা উন্নতি হয়েছে ৷ কিন্তু বাকি কিছুই পাওয়া যায়নি । আমার 69 বছর বয়স ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত বার্ধক্য ভাতা পাইনি । পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন সেটা বলতে পারব না ৷ তবে যে উন্নতি হওয়া উচিত ছিল সেটা হয়নি ।"
স্থানীয় বাসিন্দা বছর একষট্টির মজনু শেখের বক্তব্য, "বিগত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন করেছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না । এর আগে সরকারও দেখেছি এই ধরনের উন্নয়ন হয়নি ৷ আমি বলব, এই সরকার আগামী দিনেও থাকা দরকার । মানুষ দু'হাত ভরে পেয়েছে । কিন্তু মানুষ তো পেলেও খুশি হয় না । তারা নেওয়ার পরেও দুর্নাম করে । তাই কিছু বলার নেই । পরিবর্তন নয়, প্রত্যাবর্তনই দরকার ।"
সদ্য কলেজ পাশ করেছেন প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল । তিনি বলেন, "পাঁচ বছরে সরকারি কাজকর্মে একদমই খুশি নই । কারণ এডুকেশনের দিকটা এই সরকার শেষ করে দিয়েছে । বেশ কয়েক বছর ধরে চাকরি নেই । কোনও কর্মসংস্থান নেই । শুধু বেকার ভাতা দিয়ে সবকিছু চলছে । ভাতা তো সবাই পাচ্ছে আমরাও পাচ্ছি । কিন্তু সেটা তো আর সমাধান হতে পারে না । একটা চাকরির তুলনায় পরিপূরক ভাতা দিয়ে কী হতে পারে ? তাই আমরা পরিবর্তন চাই ।"
আরেক স্নাতকোত্তর মনীশা মান্নার কথায়, "শেষ পাঁচ বছরে আমরা কিছুই দেখতে পাইনি ৷ আমাদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এডুকেশন । নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের দরকার সরকারি চাকরি ৷ বেকার ভাতা না দিয়ে তার পরিবর্তে যদি চাকরি ব্যবস্থা করতে সরকার তাহলে অনেক ছেলেমেয়ে উপকৃত হত । তাই আমরা পরিবর্তন চাই ।"
শহরের আরেক বাসিন্দা আশিস দাঁ বলেন, "শেষ পাঁচ বছরে সরকারি কাজে আমরা অনেক খুশি ৷ এর থেকে ভালো কাজ আশা করা যায় না ৷ সবদিক থেকেই সবকিছু ঠিকঠাক আছে ৷ এই সরকার 100% সঠিক । সুতরাং, পরিবর্তনের প্রশ্নই নেই আমরা চাই প্রত্যাবর্তন ।"