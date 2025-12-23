'জয় বাংলা'র পাল্টা 'জয় শ্রীরাম'! তীব্র বাদানুবাদে বানচাল বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা

'জয় বাংলা'র পাল্টা 'জয় শ্রীরাম'! তীব্র বাদানুবাদে বানচাল বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা
তৃণমূল ও বিজেপির স্লোগান-যুদ্ধ এবং তীব্র বাদানুবাদে উত্তেজনা বরানগরে । মাঝপথেই ভেস্তে গেল কাউন্সিলর সজল ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র সভা ।
বরানগর, 23 ডিসেম্বর: বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সভা ঘিরে সোমবার সন্ধ্যায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল উত্তর 24 পরগনার বরানগরে ৷ বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বক্তব্য চলাকালীন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্চিতা দে-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ ৷ প্রকাশ্যে চলল দুই কাউন্সিলরের বাকবিতণ্ডা ৷ এমনকী, মহিলা কর্মীদের দিয়ে বিজেপি নেতাদের ঘেরাও করারও অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বরানগর থানার পুলিশ । এরপর ধীরে ধীরে আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি । ঘটনায় দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছে ।
বিজেপির দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাদের সভা ভণ্ডুল করতেই তৃণমূলের এই চক্রান্ত । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই শাসক শিবির পায়ে পা দিয়ে এখন গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে । তৃণমূল অবশ্য দাবি করেছে, সভা থেকে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা এবং অপপ্রচার করছিলেন বিজেপি নেতারা । তারই প্রতিবাদে মহিলারা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান । দুই পক্ষের দাবি ও পাল্টা দাবি ঘিরে ভোটের আবহে সরগরম বরানগর পুরএলাকা ।
তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত
2026 সালের বিধানসভা ভোটের আগে বিধানসভা এবং পুরসভা ভিত্তিক 'পরিবর্তন যাত্রা' কর্মসূচি হাতে নিয়েছে গেরুয়া শিবির । সেই মতো বরানগর পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের মতিলাল মল্লিক লেনে সোমবার সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয়েছিল বিজেপির সভা । সভায় মূল বক্তা ছিলেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ । সভা থেকে তিনি শাসকদলের নেতাদের চোর, ডাকাত ও দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আক্রমণ করেন ।
এদিন সজলের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও । অভিযোগ, এরপরই সভা বানচাল করতে দলবল নিয়ে সেখানে হাজির হন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্চিতা দে । সভামঞ্চের পাশেই তিনি হ্যান্ড মাইক নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন । পাল্টা স্লোগান দেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষও । এক সময়ে কার্যত স্লোগান-যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় দু'দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে । বিষয়টি সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খায় পুলিশ ।
সজল ঘোষের অভিযোগ
তার মধ্যেই বিজেপি নেতা সজল ঘোষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা বেঁধে যায় তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্চিতা দে'র । অভিযোগ, তৃণমূলের ওই মহিলা কাউন্সিলর একেবারে বিজেপির সভা মঞ্চের সামনে এসে হম্বিতম্বি করতে থাকেন । পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে তা বেশি দূর গড়ায়নি । এদিকে, ঘটনার জেরে বরানগরে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র সভা মাঝপথেই বন্ধ করতে হয় ৷ এই নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যথারীতি ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ ।
তিনি বলেন, "তৃণমূল নেতাদের অন্তর্জলি যাত্রার ছবিটা শয়নে, স্বপনে এবং জাগরণে দেখতে পাচ্ছে । ওঁ'রা বলছে বিজেপি এখানে সভা করতে পারবে না । তৃণমূল নাকি 24 ঘণ্টা কাজ করে । যাঁরা 24 ঘণ্টা মানুষের জন্য কাজ করে, তাঁদের এত ব্যথা কীসের ? আসলে ভোটার তালিকা থেকে সব ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে । তাতেই ভয় ধরে গিয়েছে তৃণমূলের । আর কোনও ভোট চুরি করতে পারবে না । হেরে ভূত হবে । তার জন্যই এত ওঁদের(তৃণমূল) জ্বালা । শাসকদলকে হারাবই, এটা আমাদের শপথ ।"
বিজেপিকে দায়ী তৃণমূলের
ঘটনার বিশৃঙ্খলার দায় বিজেপির ঘাড়েই চাপিয়েছে শাসক শিবির । এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, "বহিরাগতদের এনে বিজেপি সভা করছে এলাকায় । তার চেয়ে বড় বিষয় সভা থেকে কুৎসা এবং অপপ্রচার চালানো হচ্ছে । যেটা একেবারে মেনে নিতে পারেননি পাড়ার মহিলারা । তাই তাঁরা তৃণমূলের পতাকা হাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন । আমরা বিজেপির এই ঘৃণ্য রাজনীতি বরদাস্ত করব না ।"