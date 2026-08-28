অভিষেকের অফিসে বিলবোর্ড খোলা নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল, কী জানাল আদালত ?

অভিষেকের অফিসে বিলবোর্ড খোলা নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল, কী জানাল আদালত ?
তৃণমূলের তরফে এই বিষয়ে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়। বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী কী জানিয়েছেন ?
Published : August 28, 2026 at 11:56 AM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের বিলবোর্ড ভাঙা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী কিশোর দত্ত শুক্রবার বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল 4:45 নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের বিলবোর্ড ভাঙা হয়।
এই নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি করতে চান তাঁরা। বিচারপতি মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু কখন শুনানি হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। এর পাশাপাশি, মামলার অন্য পক্ষকেও বিষয়টি জানাতে বলেন তিনি।
ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসের টপ ফ্লোরে থাকা বিলবোর্ড গতকাল পুরসভা ও পুলিশ জোর করে ভেঙেছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে গতকাল কার্যত ধুন্ধুমার বাধে। কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অফিসের বিলবোর্ড খুলতে গেলে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। কলকাতা পুলিশ, পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে অভিষেক, ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ-পুরকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনার পর কলকাতা পুরসভার বিজ্ঞাপন বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার সুদীপ কুমার বসু লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ভিত্তিতেই শেক্সপিয়র সরণি থানায় মামলা রুজু হয় । ইতিমধ্যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, হুমায়ুন কবীর, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ ক'য়েকজন তৃণমূল নেতা এবং তাঁদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ তদন্তকারীদের নজরে এখন ঘটনার একাধিক দিক।
তৃণমূলের তরফে পাল্টা পুলিশের বিরুদ্ধে তালা ভেঙে অফিসে ঢোকার অভিযোগ করা হয়েছে। ডেরেক'কে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে ফেলে দেওয়া এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগও তুলেছে তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক, বৈশ্বানর-সহ নেতা-কর্মীদের একটি ফ্লোরে আটকে রেখে বৈধ নোটিশ ছাড়া জোর করে পুরসভা ওই বিলবোর্ড অবৈধ বলে দাগিয়ে সেটি ভেঙেছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের।