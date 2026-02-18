'শহুরে রোজগার যোজনা'য় মজুরি বৃদ্ধির দাবি শাসক-বিরোধী কাউন্সিলরদের, নিরুত্তর মেয়র

'শহুরে রোজগার যোজনা'য় মজুরি বৃদ্ধির দাবি শাসক-বিরোধী কাউন্সিলরদের, নিরুত্তর মেয়র
কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি 'শহুরে রোজগার যোজনা' বিভাগের মেয়র পারিষদের ৷ মাসে 5 হাজার টাকায় কীভাবে সংসার চলে সাফাই কর্মীদের, প্রশ্ন তুললেন সজল ঘোষ ৷
Published : February 18, 2026 at 7:06 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রিয়ারি: 'শহুরে রোজগার যোজনা' (100 দিনের কাজ) প্রকল্পের কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুললেন শাসক-বিরোধী দুই পক্ষের কাউন্সিলররা ৷ খোদ মেয়র পারিষদ একই দাবি তুললেন বাজেট অধিবেশনের আলোচনা পর্বে ৷ অভিযোগ, এই দাবিতে একটি শব্দও খরচ করলেন-না মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
কলকাতা কর্পোরেশনের স্থায়ী পদে নিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে ৷ তবে, দিনে-দিনে বেড়েছে কাজের বহর ৷ শহর পরিষ্কার রাখা থেকে প্রশাসনিক কাজ-সহ একাধিক বিভাগের মূল ভরসাই এখন 100 দিনের প্রকল্পের কর্মীরা ৷ আর তাঁদের মজুরি নামমাত্র ৷ সেই মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বাজেট বক্তৃতায় সরব হলেন তৃণমূল, বিজেপি ও বাম কাউন্সিলররা ৷
এমনকি একশো দিনের কর্মী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অসীম বসুও মজুরি বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছেন তাঁর বক্তব্যে ৷ শুধু তাই নয়, নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতি মাসের মজুরি দিতে কর্পোরেশন যাতে বিশেষ তহবিল গঠন করে, সেই দাবিও তুলেছেন তিনি ৷ কিন্তু, কলকাতা পুরনিগমের বাজেট আলোচনায় সেই প্রশ্নে সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ যা দেখে কার্যত হতাশা প্রকাশ করলেন বিরোধী থেকে মেয়র পারিষদ এমনকি অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাও ৷
গ্রামাঞ্চলে যেমন 100 দিনের কাজ রয়েছে, তেমনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিভিন্ন পুরসভা এলাকায় চালু হয়েছিল এই 'শহুরে রোজগার যোজনা' ৷ যে প্রকল্পের টাকা পুরোপুরি রাজ্য সরকার দেয় ৷ গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে 100 দিনের কাজ হলেও, শহরাঞ্চলে এই কর্মীদের রোজ কাজ করতে হয় ৷ কলকাতা পুরনিগমের সাফাই কর্মী থেকে শুরু করে উদ্যান বিভাগ-সহ বিভিন্ন বিভাগে এই কর্মীরা কাজ করেন ৷
মূলত তিন ধরনের কর্মী রয়েছেন কলকাতা পুরনিগনেমের অধীনে ৷ শহুরে রোজকার যোজনার আওতায় এই কর্মীরা কেউ নূন্যতম দিনে 202 টাকা, কেউ 303 টাকা এবং কেউ কেউ 404 টাকা পেয়ে থাকেন ৷ 404 টাকা মূলত স্কিল্ড কর্মীরা পান ৷ অর্থাৎ যাঁরা সুপারভাইজার, তাঁরা দিনে এই 404 টাকা করে পেয়ে থাকেন ৷ কিন্তু, এত কম টাকায় সংসার চালানো যায় না-বলে এদিন বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ ৷
এই বিষয়টি মঙ্গলবার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন 10 নম্বর বরোর চেয়ারম্যান জুঁই বিশ্বাস ৷ বিরোধী কাউন্সিলরদের মধ্যে বামেদের তরফে মধুছন্দা দেব ও নন্দিতা রায় এবং বিজেপির তরফে সজল ঘোষ ও মিনাদেবী পুরোহিত এই কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি তোলেন ৷ তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যের সারমর্ম একটাই, "গরিব মানুষরা কাজ করছে ৷ তাঁদের কাজের উপর নির্ভর করেই কলকাতা শহরটা দাঁড়িয়ে আছে ৷ কিন্তু, এত কম টাকায় সংসার চালানো যায় না ৷ এত কম মজুরি দিলে কাজের মানও ভালো হয় না ৷ তার উপর প্রতিমাসে সময় মতো মজুরিও পান না কর্মীরা ৷"
সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন শহরে রোজগার যোজনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অসীম বসু ৷ তিনি বলেন, "সত্যিই এই মজুরি অত্যন্ত কম ৷ আমিও মেয়রের কাছে এই মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছি ৷ তাছাড়া এই কর্মীরা যাতে প্রতি মাসে সময়মতো বেতন পান, তার জন্য মেয়রের কাছে 25 কোটি টাকার বিশেষ তহবিল চেয়েছি ৷ যাতে প্রতি মাসের শুরুতেই কর্মীদের মজুরির টাকা দিয়ে দেওয়া যায় ৷ তারপর যখন রাজ্য সরকারের তরফে এদের বেতনের টাকা আসবে, তখন আবার পুরনিগম সেই টাকা থেকে কেটে অ্যাডজাস্ট করে নেবে ৷" উল্লেখ্য, কলকাতা পুরনিগমের তথ্য বলছে, বর্তমানে প্রায় 15 হাজার এমন কর্মী রয়েছেন, যাঁদের বেতন দিতে বছরে প্রায় 100 কোটি টাকা খরচ হয় ৷