বন্দে মাতরমের নয়া নির্দেশিকা, বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি; তোপ তৃণমূল-সিপিএমের

বন্দে মাতরমের নয়া নির্দেশিকা, বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি; তোপ তৃণমূল-সিপিএমের
কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বন্দে মাতরম বাজলে বা গাওয়া হলে সরকারি অনুষ্ঠান-সহ যে কোনও জনসমাবেশে উপস্থিত সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।
Published : February 11, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া সাম্প্রতিক নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে দিল্লির সঙ্গে সংঘাতে জড়াল বাংলার শাসক ও বিরোধী পক্ষ ৷
কেন্দ্রের নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের আগেই 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে ৷ সে ক্ষেত্রে এই গানের ছটি স্তবকই পূর্ণাঙ্গভাবে পরিবেশন করা বাধ্যতামূলক। এই নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলের পাশাপাশি তোপ দেগেছে বামেরাও ৷ তাদের অভিযোগ, বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে।
তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "যারা কোনওদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি, ব্রিটিশদের জেলে একদিনও কাটায়নি, আজ তারাই দেশপ্রেমের পাঠ দিচ্ছে ! " তাঁর মতে, 1937 সালে জওহরলাল নেহরু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে এই গানের কয়েকটি অংশ সর্বজনগ্রাহ্য বলে গৃহীত হয়েছিল ৷ পরে সেই অংশটুকুই জাতীয় গানের মর্যাদা পায় ৷ আজ বিজেপি সরকার সেই ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। জয়প্রকাশের কথায়, "বন্দে মাতরমের স্তবকগুলিকে ব্যবহার করে বিজেপি আসলে সমাজকে ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত করতে চাইছে। এটি ভারতের সংবিধান ও একতা নষ্ট করার একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।"
একই সুরে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীও। তিনি বলেন, "দেশের মূল ইস্যুগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই সরকার এই ধরনের ন্যারেটিভ তৈরি করছে।" তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই গানের প্রাসঙ্গিকতা ও ভাবাবেগ নিয়ে চর্চা করেছিলেন ৷ কিন্তু বর্তমান সরকারের সেই ইতিহাস নিয়ে চর্চা করার কোনও অধিকার নেই। প্রবীণ বামনেতার অভিযোগ, "যখন দেশ আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন, তখন দিল্লি সরকার সংবিধানের তোয়াক্কা না করে একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে।"
প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বন্দে মাতরম বাজলে বা গাওয়া হলে সরকারি অনুষ্ঠান-সহ যেকোনও জনসমাবেশে উপস্থিত সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। পদ্ম পুরস্কারের মতো অসামরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানেও এই নিয়ম কার্যকর হবে। উল্লেখ্য, 1937 সালে কংগ্রেস আমলে এই গানের চারটি স্তবক বিশেষ কারণে বাদ দেওয়া হয়েছিল, যা বর্তমান নির্দেশিকায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। তবে সিনেমা হলে বন্দে মাতরম বাজানো বাধ্যতামূলক নয় বলে জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দেশাত্মবোধের মোড়কে এই আইনি কড়াকড়ি আগামিদিনে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ফাটলকে আরও চওড়া করতে পারে।