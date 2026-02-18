তৃণমূলে যোগ দেওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে ফের কংগ্রেসে ফিরলেন পঞ্চায়েত প্রধান

তৃণমূলে যোগ দেওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে ফের কংগ্রেসে ফিরলেন পঞ্চায়েত প্রধান
মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ঘটে গেল এমনই উলটপুরাণ ! মঙ্গলবার তৃণমূলে যোগ দিয়ে বুধবার ফের পুরনো দলে ফিরলেন পঞ্চায়েত প্রধান।
Published : February 18, 2026 at 6:38 PM IST
বহরমপুর, 18 ফেব্রুয়ারি: তৃণমূলে যোগ দেওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই কংগ্রেসে ঘর ওয়াপসি বহরমপুর ব্লকের নওদাপানু গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জেসমিনা খাতুন ৷ কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান মঙ্গলবার স্বামীর সঙ্গে বহরমপুরে তৃণমূল জেলা কার্যালয়ে গিয়ে শাসক দলের পতাকা ধরেন। সেই যোগদান অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন আরও নির্বাচিত কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য।
একদিন পরে পঞ্চায়েত প্রধান স্বামীর সঙ্গে ফের এসে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে জেসমিনা খাতুন বলেন, "ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম ৷ ভুল বুঝতে পেরে নিজের দলেই ফিরে এলাম ৷ এরজন্য কেউ কোন চাপ দেয়নি ৷ নিজেদের ইচ্ছেতেই ফের কংগ্রেসে ফিরে এসেছি।" সর্বভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন, "সাহু ডাকাত লুটপাট করার সময় গৃহস্থের একমাসের খাবারের জিনিস ছেড়ে যেতেন ৷ বাংলার সাহু ডাকাতের দল সমস্ত কংগ্রেসটাকেই লুট করে নিয়েছে ৷ যেটুকু পড়ে রয়েছে তাও লুট করতে চাইছে ৷ আমরা এটা মেনে নেব না।"
মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে 24 ঘণ্টার মধ্যেই ঘটে গেল এমনই উলটপুরাণ ৷ মঙ্গলবার তৃণমূলে যোগ দিয়ে বুধবার ফের পুরনো দলে ফিরলেন পঞ্চায়েত প্রধান ৷ রাতারাতি ভোল বদল কেন ? উত্তরে, নওদাপানুর পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আরিফুল শেখ বলেন, "কারও চাপে নয়। ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম। ভুল বুঝতে পেরে আজ আবার কংগ্রেসেই ফিরে এলাম।" 22 আসনের নওদাপানু পঞ্চায়েতে গত নির্বাচনে তৃণমূল 10টি আসনে জয়ী হয়। কংগ্রেস পায় 11টি আসন। একটি আসনে জয়ী হয় সিপিএম। বামেদের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেসের বোর্ডের প্রধান হয় আরিফুল শেখের স্ত্রী জেসমিনা খাতুন। মঙ্গলবার স্ত্রীকে নিয়ে আরিফুল-সহ পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়ে তাঁর স্বামী তৃণমূলের পতাকার তলায় আসেন। একই সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে শতাধিক কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন।
তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ের যোগদান অনুষ্ঠানে ছিলেন বেলডাঙার বিধায়ক হাসানুরজামান শেখ, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মণ্ডল । এরপর বুধবার পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের তোরজোর শুরু করে দিয়েছিল শাসকদল। বাজনা নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে তৃণমূল সমর্থকরা জমায়েত শুরু করে দিয়েছিলেন ৷ তার আগেই তাঁদের ভাতে ছাই ঢেলে দিল কংগ্রেস ৷
একদিকে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের তোরজোর চলছে, ঠিক সেই সময় জেসমিনা খাতুন স্বামীর হাত ধরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এসে ফিরে আসার কথা ঘোষণা করেন ৷ আচমকা প্রধানের ঘর ওয়াপসিতে হকচকিত রাজ্যের শাসকদল।
কংগ্রেসের অভিযোগ, প্রধানের বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ৷ বহরমপুর পূর্ব ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নুরুজামান মোল্লা বলেন, "ওদেরকে কেউ চাপ দিয়ে নিয়ে আসেনি। নিজের দলে ফিরে এসেছে এ নিয়ে কারও কিছু বলার থাকে না। আপাতত নওদাপানু পঞ্চায়েত বোর্ড থাকল কংগ্রেসের হাতেই।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷