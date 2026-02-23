ETV Bharat / state

শেষযাত্রায় চাণক্য: বিধানসভার আঙিনায় যুযুধান দুই পক্ষকে এক সরণিতে মেলালেন মুকুল

স্পিকার থেকে ফিরহাদ হাকিম, পার্থ ভৌমিক, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, শশী পাঁজার মতো শাসকদলের নেতারা যেমন ছিলেন, তেমনই বিরোধীদের থেকে অশোক দিন্দাকেও দেখা গেল শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

ETV BHARAT
বিধানসভায় মুকুল রায়কে শেষশ্রদ্ধা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 23, 2026 at 3:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের যবনিকা পড়ল এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় । তিনি ছিলেন বাংলার রাজনীতির সেই 'চাণক্য', যাঁর অঙ্গুলিহেলনে এক সময় রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ নির্ধারিত হতো । কিন্তু নিয়তির পরিহাসে, চার দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতির ময়দান দাপিয়ে বেড়ানো মুকুল রায় বিধানসভার সদস্য হতে পেরেছিলেন মাত্র একবার । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন ।

কিন্তু সেই জয়ের পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে যে টানাপড়েন শুরু হয়, তা শেষ পর্যন্ত বিধানসভার স্পিকারের কক্ষ থেকে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল । সোমবার সেই বর্ণময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল । এদিন দুপুরে যখন তাঁর শববাহী শকট বিধানসভার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল, তখন মুছে গেল যাবতীয় রাজনৈতিক তিক্ততা ।

ETV BHARAT
শেষশ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ (নিজস্ব চিত্র)

এদিন বেলা সাড়ে 12টার কিছু পরে মুকুল রায়ের নিথর দেহ যখন বিধানসভা চত্বরে এসে পৌঁছায়, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শাসক ও বিরোধী - উভয় শিবিরের বিধায়করা । জীবিত অবস্থায় মুকুল রায় ছিলেন শাসক ও বিরোধীর অন্যতম প্রধান দ্বন্দ্বের কারণ । তাঁর বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছিল, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান পদ নিয়ে বিতর্ক বিধানসভার অন্দর ছাপিয়ে রাজপথে আছড়ে পড়েছিল ।

কিন্তু প্রয়াণের পর সেই সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে এদিন বিধানসভার চৌকাঠেই শাসক-বিরোধীকে এক সারিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি । রাজনৈতিক সৌজন্যের এই দৃশ্য ইদানিংকালে বাংলার রাজনীতিতে বিরল । এদিন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ফিরহাদ হাকিম, পার্থ ভৌমিক, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, শশী পাঁজা, সুজিত বোসের মতো শাসকদলের হেভিওয়েট নেতারা যেমন উপস্থিত ছিলেন, তেমনই বিরোধী শিবির থেকে অশোক দিন্দার মতো বিধায়কদেরও দেখা গেল শেষ শ্রদ্ধা জানাতে । তবে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন ছিলেন না ।

ETV BHARAT
শেষশ্রদ্ধায় হাজির শাসক ও বিরোধী বিধায়করা (নিজস্ব চিত্র)

মুকুল রায়ের এই শেষযাত্রায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি । রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘকাল ধরেই মুকুল-অভিষেক রসায়ন নিয়ে নানা চর্চা হয়েছে । এদিন শুধু বিধানসভায় শ্রদ্ধা জানানোই নয়, বিধানসভা থেকে মুকুল রায়ের শেষযাত্রার পুরো পথে তাঁর সঙ্গেই থাকলেন অভিষেক । সল্টলেকের হাসপাতাল থেকে শববাহী শকট বিধানসভায় পৌঁছতেই অভিষেককে দেখা যায় । মুকুল রায়ের ছেলে শুভ্রাংশু রায়ের হাত ধরে সান্ত্বনা দিতেও দেখা যায় তাঁকে । শুধু তাই নয়, ওখান থেকে যখন মুকুল রায়ের দেহ বাড়ির পথে রওনা হয়, সেই সময়ও তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে অভিষেক তাঁর বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন । বিধানসভার দীর্ঘদিনের কর্মীরাও এদিন চোখের জলে বিদায় জানালেন তাঁদের প্রিয় ‘মুকুলদা’কে ।

ETV BHARAT
দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যবনিকা পড়ল (নিজস্ব চিত্র)

মুকুল রায়ের রাজনৈতিক জীবন ছিল উত্থান-পতনে ভরা । এক সময়ে তৃণমূলের অঘোষিত 'নম্বর টু' হিসেবে তাঁর দাপট ছিল প্রশ্নাতীত । পরবর্তীতে বিজেপিতে গিয়ে দলকে বাংলায় ক্ষমতায় আনার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ফের পুরনো দলে প্রত্যাবর্তন - এই বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে গিয়ে তাঁকে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি । দলত্যাগ বিরোধী আইনের ফাঁসে জড়িয়ে তাঁর বিধায়ক পদ থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে আইনি লড়াই চলেছে দীর্ঘদিন । এমনকি অসুস্থ শরীরেও তাঁকে একাধিকবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে ।

ETV BHARAT
বিধানসভায় মুকুল রায়কে শেষ শ্রদ্ধা (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু এদিন সেই সব লড়াই-ঝগড়া, মান-অভিমান সবটাই যেন ফিকে হয়ে গেল । শাসকদলের বিধায়কদের পাশাপাশি ময়নার বিধায়ক অশোক দিন্দা বা মাটিগাড়ার বিধায়কদের উপস্থিতি প্রমাণ করল, রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব আজও ফুরিয়ে যায়নি । বিধানসভার অলিন্দে এদিন শুধুই শোকের ছায়া নয়, ছিল এক প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা । যে চাণক্য এক সময় বর্তমানে বিধানসভায় যারা শাসক এবং বিরোধী উভয়ের ভোট কৌশলী হিসেবে পর্দার আড়ালে কাজ করতেন, আজ তিনি যখন শেষবার বিধায়ক হয়ে বিধানসভায় ঢুকলেন, তখন তাঁর সেই দ্বন্দ্ব ছিল না । স্মৃতিভ্রমের সমস্যায় জর্জরিত মুকুল রায় মাঝেমধ্যেই ভুলে যেতেন তিনি কোন দলের বিধায়ক । কিন্তু এদিন তাঁর নিথর দেহ যখন বিধানসভা স্পর্শ করল, তখন বিধানসভার কর্মীরা বলছিলেন, "তিনি বিধায়ক হিসেবে একবার এলেও, এই চত্বরে তাঁর প্রভাব ছিল চিরস্থায়ী ।"

ETV BHARAT
মুকুল রায়কে শেষশ্রদ্ধা জানালেন অভিষেক (নিজস্ব চিত্র)

শেষযাত্রায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বক্ষণের উপস্থিতি এবং শাসক-বিরোধীর সমবেত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যেন মুকুল রায়ের বর্ণময় জীবনের উপযুক্ত সমাপ্তি । বিধানসভার আঙিনা থেকে বাড়ির পথে যখন তাঁর শববাহী শকট এগিয়ে চলল, তখন পিছনে পড়ে রইল বাংলার রাজনীতির এক দীর্ঘ ইতিহাস । তাঁর এই শেষ বিদায় বাংলার সংসদীয় রাজনীতিতে এক বিরল সৌজন্যের নজির হয়ে থাকল ।

TAGGED:

MUKUL ROY
MUKUL ROY LAST RESPECT IN ASSEMBLY
ABHISHEK BANERJEE
মুকুল রায়
LAST RESPECT TO MUKUL ROY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.