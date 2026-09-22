স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবক্ষয়ের দায় শুধু তৃণমূলের নয় ! দুর্গাপুরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিশানায় বামেরা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবক্ষয়ের দায় শুধু তৃণমূলের নয় ! দুর্গাপুরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিশানায় বামেরা
Deterioration of state's healthcare system: স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, "তৃণমূলকে দোষ দেওয়ার আগে বামেদের দোষ দিন । বামেরা সব জানে । তাদের শেখানো যায় না ।"
Published : September 22, 2026 at 4:13 PM IST
দুর্গাপুর, 22 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে সরাসরি বামেদের নিশানা করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোর বেহাল দশার জন্য শুধু তৃণমূল সরকারকে দায়ী করা ঠিক নয় বলে দাবি করে তাঁর বক্তব্য, এই অবক্ষয় এক দিনের নয় । বিধানচন্দ্র রায়ের সময়ের পর থেকেই ধাপে ধাপে তা তৈরি হয়েছে । তাঁর কথায়, "তৃণমূলকে দোষ দেওয়ার আগে বামেদের দোষ দিন । বামেরা সব জানে । তাদের শেখানো যায় না ।"
দুর্গাপুরের বিধাননগরে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধনে এসে স্বাস্থ্যব্যবস্থার পুরনো অবস্থা নিয়ে সরব হন মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, 34 বছরের বামফ্রন্ট সরকার এবং তার পরের 15 বছরের তৃণমূল সরকারের সময়- দু'পর্বেই সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর নানা দুর্বলতা তৈরি হয়েছে । একের পর এক হাসপাতাল ও পরিষেবার পরিকাঠামো দুর্বল হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । মন্ত্রীর কথায়, সেই পরিস্থিতি বদলের কাজ এখন শুরু হয়েছে । তবে দীর্ঘদিনের সমস্যা রাতারাতি মেটানো সম্ভব নয় ।
শুধু সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো নয়, চিকিৎসকদের একাংশের ভূমিকা নিয়েও অনুষ্ঠানে সরব হন স্বাস্থ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, প্রশাসনের নজরে থাকা কিছু চিকিৎসক আগেভাগেই সরকারি পদক্ষেপের খবর পেয়ে যাচ্ছেন । ফলে প্রশাসনের নজরদারি শুরু হওয়ার আগেই তাঁরা সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন এবং ব্যবস্থা এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন । কী ভাবে এই 'খবর' বাইরে যাচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
অনুষ্ঠানে ব্লাড ব্যাঙ্ক নিয়েও প্রশ্ন ওঠে । তার জবাবে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে দাবি করা হয়, কোনও পরিষেবা বাতিল করা হয়নি । নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নিয়ম মেনে পুনর্নবীকরণের প্রক্রিয়া চলছে । ফলে ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তার কারণ নেই বলেই স্বাস্থ্যকর্তাদের বক্তব্য ।
এই প্রসঙ্গেই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সামগ্রিক ছবিও তুলে ধরেন মন্ত্রী । তাঁর দাবি, বর্তমানে রাজ্যে 26টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে । আরও কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কাজ চলছে । বালুরঘাট এবং কালিম্পংয়েও মেডিক্যাল কলেজ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মুখে । অর্থাৎ চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামো বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকেও ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে বলে দাবি স্বাস্থ্য দফতরের ।
তবে মেডিক্যাল কলেজ বাড়লেই হবে না, শিক্ষার মান ধরে রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ, অনুষ্ঠানে সেই বার্তাই দেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম । তাঁর বক্তব্য, নতুন নতুন উদ্যোগের পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার দিকে বিশেষ নজর প্রয়োজন । চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথাও উল্লেখ করেন তিনি ।
স্বাস্থ্যসচিবের বক্তব্যে উঠে আসে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের প্রসঙ্গও । তাঁর দাবি, রাজ্যে দ্রুত গতিতে ওই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রতিদিন প্রায় 3 হাজার মানুষ তার সুবিধা পাচ্ছেন । দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও এই পরিষেবার আওতায় আসছেন বলে জানান তিনি । পাশাপাশি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিমা সংক্রান্ত কাজও এগিয়ে চলছে বলে জানান স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা ।
সব মিলিয়ে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধনী মঞ্চে এক দিকে নতুন চিকিৎসা-শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি, অন্য দিকে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পুরনো দুর্বলতার দায় নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর- দুই-ই সামনে এল । আর সেই বিতর্কে বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনকালকেই নিশানা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বার্তা, বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যার দায় শুধু তৃণমূল সরকারের নয় । অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসাল, দুর্গাপুরের বিধায়করা এবং প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক ।