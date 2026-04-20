মোদির 'ঝালমুড়ি' জনসংযোগে আটকাল হেমন্তের কপ্টার ! বিজেপিকে 'আদিবাসী-বিরোধী' তোপ তৃণমূলের

মোদির 'ঝালমুড়ি' জনসংযোগে আটকাল হেমন্তের কপ্টার ! বিজেপিকে 'আদিবাসী-বিরোধী' তোপ তৃণমূলের
ঝাড়গ্রামে প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে নয়া বিতর্ক ৷ মোদির সফরের জেরে বাধা পেয়ে রাঁচি ফিরে গেলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও তাঁর স্ত্রী ৷
Published : April 20, 2026 at 8:12 AM IST
ঝাড়গ্রাম, 20 এপ্রিল: ঝাড়গ্রামের লালগড়ে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে বিশাল জনসভা করার কথা ছিল ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং বিধায়ক কল্পনা সোরেনের । অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের জেরে 'নো ফ্লাই জোন' জারি থাকায় শেষ মুহূর্তে তাঁদের কপ্টার ওড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি । এর জেরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর সভা বাতিল করে রাঁচিতে ফিরে যেতে বাধ্য হন সোরেন দম্পতি ।
বাংলার শাসকদল তৃণমূলের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী ঝাড়গ্রামে নিজের সফর দীর্ঘায়িত করে 'ঝালমুড়ি' খাচ্ছিলেন, আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আদিবাসী নেতাদের প্রচার বানচাল করেছে বিজেপি ।
এদিন লালগড়ের সঞ্জীব সঙ্ঘ মাঠে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মঙ্গল সরেনের সমর্থনে ওই বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল হেমন্ত ও তাঁর স্ত্রী কল্পনা সোরেনের । এই সভার অনুমতি বাতিল হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে ।
এক তৃণমূল নেতা বলেন, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা । আমাদের দলের প্রার্থী মঙ্গল সোরেনের সমর্থনে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধায়ক কল্পনা সোরেনের জনসমাবেশ হওয়ার কথা ছিল । সভার জন্য পুরো লালগড় ব্লকজুড়েই মানুষের জনজোয়ার ছিল । কিন্তু আমাদের এই সভাকে বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করে বিজেপি ।"
তৃণমূলের স্পষ্ট দাবি, হেলিপ্যাড থেকে শুরু করে সভামঞ্চ, সবকিছুর জন্যই নির্বাচন কমিশনের নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে আগে থেকেই প্রশাসনের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল ।
তৃণমূল সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঝাড়গ্রাম সফরের কারণেই এই নজিরবিহীন বিপত্তি ঘটেছে । দলীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, মোদি এদিন ঝাড়গ্রামে 'ঝালমুড়ি' খাওয়ার জন্য তাঁর নির্ধারিত সফরসূচি বেশ কিছুটা দীর্ঘায়িত করেন । আর প্রধানমন্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকার কারণে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে পুরো এলাকাটিকে 'নো ফ্লাই জোন' (No Fly Zone) হিসেবে ঘোষণা করা হয় । জানা গিয়েছে, দাঁতন এবং কেশিয়াড়িতে পূর্বনির্ধারিত সভা করার পর কপ্টারে করে ঝাড়গ্রামে আসার কথা ছিল সোরেন দম্পতির । কিন্তু নো ফ্লাই জোন থাকার কারণে তাঁদের হেলিকপ্টারকে ঝাড়গ্রাম জেলায় ঢোকার কোনও অনুমতি দেওয়াই হয়নি ।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরেও কপ্টার ওড়ার সবুজ সংকেত না-মেলায়, একপ্রকার বাধ্য হয়েই রাঁচিতে ফিরে যান তাঁরা । তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে এই ঘটনাকে খোদ নরেন্দ্র মোদিকে চরম 'আদিবাসী-বিরোধী' মানসিকতা বলে কড়া আক্রমণ করা হয়েছে ।
সভার অনুমতি বাতিল হওয়ার এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ধ্বংসের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব । এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তৃণমূল নেতার কড়া বার্তা, "আমরা খুব মর্মাহত ও দুঃখিত । আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং তীব্র প্রতিবাদ করছি যে, এইভাবে তারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে । নির্বাচন কমিশনের সব নিয়ম মেনেই আমরা সভার আয়োজন করেছিলাম । কিন্তু শেষ মুহূর্তে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ওখানে সভা করছেন বলে নো ফ্লাই জোন করে কপ্টার আটকে দেওয়া হল ।"
Narendra Modi's Adivasi-Birodhi mindset has been exposed for all to see.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 19, 2026
Because the " pradhan sevak" decided to extend his stay in jhargram to eat jhalmuri, jharkhand chief minister shri hemant soren and his wife and mla smt. kalpana soren were denied permission to fly their… pic.twitter.com/xK3WAUPjqO
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে যোগ্য জবাব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ঘাসফুল শিবির । জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব বলে, "জঙ্গলমহলবাসীদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, এইবার আপনারা বুঝুন বিজেপি কত নীচ এবং হীন কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না । তাই আগামী দিনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাকে রক্ষার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে । এই ধরনের চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিক দলকে জঙ্গলমহল থেকে উৎখাত করতেই হবে ।" রাজনৈতিক মহলের মতে, কপ্টার-জট ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূলের এই তরজা জঙ্গলমহলের ভোট-রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল ।