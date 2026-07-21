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দুনিয়া ছাড়া করব, আইএসএফ কর্মীর বাড়িতে সাদা থান ও হুমকি চিঠি

ঘটনায় রাজনৈতিক হিংসা ও চরম হুমকির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । আতঙ্কে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন সংশ্লিষ্ট আইএসএফ কর্মীর পরিবার ৷

Basirhat ISF Worker threatened News
আইএসএফ কর্মীর বাড়িতে চিঠি, ধূপ ও সাদা থান রেখে হুমকি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 12:12 PM IST

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বসিরহাট, 21 জুলাই: আইএসএফ কর্মীর বাড়িতে পাঠানো হল সাদা থান ও ধূপকাঠি ৷ সঙ্গে ছিল প্রাণনাশের হুমকি চিঠি ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের পিফা পঞ্চায়েতের খিদিরপুরে ৷ ঘটনার পর থেকেই আইএসএফ কর্মী ও তাঁর পরিবার চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন । পরিবারের তরফ থেকে বসিরহাট থানায় ঘটনার কথা জানানো হয়েছে ।

খিদিরপুর এলাকায় সক্রিয় আইএসএফ কর্মী হিসেবে পরিচিত সাঈদ হাসান মোল্লা ৷ মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতে পান তাঁর বাড়ির সামনে সাদা থান, ধূপকাঠি এবং একটি হুমকি চিঠি রেখে গিয়েছে দুর্বৃত্তরা । চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে— "সাঈদ তোকে এবার দুনিয়া ছাড়া করব, তুই শুধরে যা, ISF এর যত ফ্ল্যাগ লাগিয়েছিস সব খুলে নে, আগে তোকে বাড়ি ছাড়া করেছি এবার দুনিয়া ছাড়া করব ।"

এই বিষয়ে আক্রান্ত আইএসএফ কর্মী সাঈদ হাসান মোল্লা জানান, তিনি 2019 সাল থেকে আইএসএফ করে আসছেন এবং অতীতেও তাঁকে বাড়ি ছাড়া করা হয়েছিল । সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সামনে এসব দেখার পর থেকেই তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন । কী করবেন বুঝতে পারছেন না ৷

তিনি আরও জানান, এর আগেও তাঁকে বাড়িছাড়া করা হয়েছিল ৷ শুধুু তাই নয় বারবার তাঁকে হুমকিও দিয়েছিল এলাকার তৃণমূলের নেতৃত্ব । এই এলাকায় বিজেপির কোনও সক্রিয কর্মী-সমর্থক নেই ৷ আর তাই সাঈদ মনে করছেন এই ঘটনার নেপথ্যেও তৃণমূলে দুষ্কৃতীর দিকেই আঙুল তুলেছেন তিনি ।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সাঈদের মা লিলিফা বিবি জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে বারান্দা পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনি প্রথমে একটি মোটা কাগজ বা পেপার পড়ে থাকতে দেখেন । এরপর সেটি তোলার পর দেখা যায় তার ভেতরে একটি সাদা কাপড়, ধূপ এবং একটি চিঠি রয়েছে । চিঠিতে আইএসএফের পতাকা খুলে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং তা না সরালে ISF কর্মী সাইদ হাসান মোল্লাকে মেরে ফেলার কথা বলা হয়েছে । অন্যদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সিপিএম । স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।

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BASIRHAT NEWS
THREATENED TO ISF WORKER
বসিরহাটে আইএসএফ কর্মীকে হুমকি
TMC THREATENED TO ISF WORKER
ISF WORKER THREATENED BY TMC

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