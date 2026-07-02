টাকা না-দিলে রাস্তায় চলবে না টোটো, ক্ষমতা হারানোর পরেও চলছে তৃণমূলের দাদাগিরি
রাজ্যে পালাবদলের পরে বিভিন্ন প্রান্তে বহু তৃণমূল নেতাকে অতীতের তোলাবাজির টাকা ফেরত দিতে হয়েছে। তোলাবাজির অভিযোগে ঘাসফুল শিবিরের অসংখ্য নেতা গ্রেফতার হয়েছেন।
Published : July 2, 2026 at 10:06 AM IST
বাগদা, 2 জুলাই: চলে গিয়েছে রাজ্যপাট। গিয়েছে ক্ষমতাও। তবু অব্যাহত তৃণমূল নেতার দাদাগিরি। দাবি মতো তোলাবাজির টাকা না দিলে রাস্তায় চলবে না টোটো গাড়ি। আর সেই দাদাগিরি ঘিরে রীতিমতো তোলপাড় উত্তর 24 পরগনার বাগদার রাজনীতি। অবশেষে টোটো চালকরা সম্মিলিতভাবে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
রাজ্যে পালাবদলের পরে বিভিন্ন প্রান্তে বহু তৃণমূল নেতাকে অতীতের তোলাবাজির টাকা ফেরত দিতে হয়েছে। তোলাবাজির অভিযোগে ঘাসফুল শিবিরের অসংখ্য নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। কাঁচা ডিম ছোড়া থেকে শুরু করে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো-তৃণমূল নেতাদের শাস্তির ছবি গোটা বাংলার মানুষ দেখেছেন। তারপরেও বাগদায় তৃণমূল নেতার তোলাবাজির হুমকির ঘটনা আবার ঘটল। অভিযোগ, রাস্তায় নতুন টোটো নামাতে হলে তৃণমূল নেতা গণেশ ঘোষকে এককালীন 20 হাজার টাকা দিতে হবে, সঙ্গে দৈনিক টাকাও দিতে হবে। তা না হলে রাস্তায় টোটো নামানো যাবে না।
কিন্তু, বাগদার আমডোব থেকে আষাঢ়ু রুটে 50টির মতো টোটো চলাচল করে। তার মধ্যে 20 জন টোটো চালক ওই তৃণমূল নেতার হুঁশিয়ারিকে আমল দেননি। পরিণামে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতার অনুগামীরা ওই টোটো চালকদের গাড়ি থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়েছেন। তারপর টোটো চালকরা মঙ্গলবার রাতে গণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে বাগদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।
টোটো চালক ইমরান শেখ বলেন, "আগে রাস্তায় টোটো নামাতে হলে এককালীন 10 থেকে 20 হাজার টাকা দিতে হত। পাশাপাশি আমাদের কাছ থেকে প্রতিদিন 10 টাকা করে নেওয়া হত। সরকার বদল হওয়ার পরেও সেই নিয়ম এখনও চলছে। আমাদের কেউ কেউ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে দৈনন্দিন ওই টাকা দিতে রাজি হননি। তাঁদের টোটোগুলো রুট থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। গাড়ি থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।"
বিজেপির যুব মোর্চার বাগদা দুই নম্বর মণ্ডলের সহ-সভাপতি বিক্রম রায় বলেন, "আমাদের দলের ঘোষিত নীতি হল কারও কাছ থেকে আমরা কিছু খাব না। কাউকে কিছু খেতে দেব না। অতীতে তৃণমূলের নেতারা যে তোলাবাজি চালিয়েছেন, এখন তা বন্ধ করতে হবে। অনেকেই শুধরে গিয়েছেন। কিন্তু বাগদার আমরা এলাকার তৃণমূল নেতা গণেশ ঘোষ ও তাঁর তার অনুগামীরা এখনও টোটো চালকদের ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের কাছ থেকে টাকার দাবি করছেন। আমরা এটা চলতে দেব না। টোটো চালকরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আশা করি, পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।"
অন্যদিকে, অভিযুক্ত বাগদার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি গণেশ ঘোষ বলেন, "2018 সাল থেকে বাগদায় আমি শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্বে ছিলাম। গত 4 মে নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন দলের সব পদ থেকে আমি অব্যাহতি নিয়েছি। আসলে টোটো চালকদের দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে গোলমাল চলছে। ওরাই একদল অন্য দলকে রুটে ঢুকতে দিচ্ছে না। সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতে টোটো চালকদের কয়েকজন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করছেন। আমি অতীতে কারও কাছ থেকে কখনও টাকা নিইনি। এখন তো আমি দলেই নেই। তাই টাকা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। থানায় অভিযোগ যখন দায়ের হয়েছে, পুলিশ সঠিক তদন্ত করুক। যদি আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সত্য হয়, আমি যে কোনও শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি।"