নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়িতে ইটবৃষ্টি, ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত ভাঙড়

নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়িতে ইটবৃষ্টি, ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত ভাঙড়
পথসভা চলাকালীন নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার অভিযোগ ৷ দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় ভাঙড়ে ৷
Published : April 12, 2026 at 11:12 AM IST
ভাঙড়, 12 এপ্রিল: নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হচ্ছে ভাঙড় বিধানসভা ৷ শনিবার রাতে নির্বাচনী পথসভা করতে গিয়ে আইএসএফ (ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট)-এর প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ৷ যার জেরে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পালপাড়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন নওশাদ সিদ্দিকী । এলাকায় একটি পথসভা চলাকালীন হঠাৎই বাইকে চড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী সেখানে হাজির হয় । অভিযোগ, তারা আচমকা নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে শুরু করে । এই হামলায় গাড়ির সামনের ও পাশের কাচ ভেঙে যায় । ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী ।
তিনি ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে সরাসরি ক্ষোভ উগরে দেন ৷ নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নওশাদ । তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "এই হামলার পিছনে যারা রয়েছে, তাদের 10 মিনিটের মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে । না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ।" তাঁর এই কড়া মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও কিছুটা উত্তপ্ত করে তোলে বলে দাবি ।
এরপরেই আইএসএফের কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন । রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানাতে থাকে আইএসএফ কর্মী-সমর্থকরা । ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় ৷ সাধারণ মানুষও সমস্যায় পড়েন । দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ চলার ফলে স্থানীয় প্রশাসনকে হস্তক্ষেপ করতে হয় । আইএসএফের পক্ষ থেকে এই ঘটনার জন্য সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করা হয়েছে । তাদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে যাতে বিরোধী প্রার্থীদের প্রচার ব্যাহত করা যায় ৷ এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে বলেও তৃণমূলকে দুষেছে আইএসএফ ৷ তাদের দাবি, এটি গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত ৷ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে তারা ।
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে । তাদের দাবি, আইএসএফ নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এই ধরনের নাটক করছে ৷ তৃণমূলের একাংশ নেতাদের মতে, নির্বাচনের আগে সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশে এই ধরনের ঘটনা প্রচার করা হচ্ছে । ঘটনার পরেই পুলিশ অবশ্য নড়েচড়ে বসে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানও নেওয়া হচ্ছে । দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার জন্য আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে ।
এই ঘটনার পরই ভাঙড়ের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে । নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা বেড়ে চলেছে বলে অভিযোগ উঠছে । সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ৷ একের পর এক অশান্তির ঘটনায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আদৌ হবে কি না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভাঙড় বরাবরই স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে পরিচিত । সেখানে নির্বাচনের সময় এ ধরনের ঘটনা নতুন নয় । তবে প্রতিবারই এই ধরনের সংঘর্ষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় । এই ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি ৷