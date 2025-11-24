SIR বিরোধিতায় কমিশনের দরবারে 10 সাংসদ, বাংলায় জোন ভাগ করে ‘ওয়ার রুম’ অভিষেকের

SIR বিরোধিতায় কমিশনের দরবারে 10 সাংসদ, বাংলায় জোন ভাগ করে ‘ওয়ার রুম’ অভিষেকের
বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআরকে সেমিফাইনাল হিসেবেই দেখছে তৃৃণমূল ৷ নির্বাচন সদনে গিয়ে প্রতিবাদে সরব হবেন দলের সাংসদরা ৷ প্রতিটি জেলায় চলবে 'ওয়ার রুম' ৷
Published : November 24, 2025 at 8:56 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এবার সর্বাত্মক লড়াইয়ের পথে তৃণমূল। একদিকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে বড়সড় প্রতিবাদের পরিকল্পনা ৷ পাশাপাশি সংগঠনকে চাঙ্গা করতে জেলা ধরে ধরে ‘ওয়ার রুম’ তৈরি ৷ সোমবারের ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে এভাবেই জোড়া রণকৌশল ঘোষণা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ জানাতে দিল্লিতে 10 সাংসদের একটি দলও পাঠাচ্ছে বাংলার শাসক শিবির ৷ 4 নভেম্বর কলকাতায় এসআইআর নিয়ে মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মিছিলের পর জোড়াসাঁকোয় আয়োজিত সভা থেকেই অভিষেক ঘোষণা করেছিলেন, এসআইআরের বিরোধিতায় দিল্লিতে গিয়ে প্রতিবাদ করবে তৃণমূল ৷ এদিন সেই কর্মসূচি ঘোষিত হল ৷
অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর্বটি 'সেমিফাইনাল' ৷ আর তাই একচুল জমিও ছাড়া যাবে না। আগামী 150 দিন দলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীদের চাঙ্গা করতে তিনি বলেন, "আগামী 150 দিনই ঠিক করবে বাংলার আগামী 20 বছরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, তাই শৈথিল্যের জায়গা নেই।" তাঁর অভিযোগ, "এসআইআরের নামে বিহারের কায়দায় বাংলাতেও প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে । মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্র রক্ষা করতে এখন এক-একটা দিন যুদ্ধের মতো।”
বিধায়ক ও সাংসদদের জন্যও কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন অভিষেক। বিধায়কদের আগামী 10 দিনের মধ্যে বুথ পিছু অন্তত 15 জন বিএলএ-কে সক্রিয় করতে হবে। অন্যদিকে, সাংসদদের প্রতিদিন অন্তত 50 জন কর্মীকে ফোন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হবে। আগামী 5 ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ কতটা করা গেল সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে । অভিষেকের সাফ কথা, "আমাদের লক্ষ্য 100 শতাংশ ফর্ম সাবমিশন। 99 শতাংশ নয়, 100 শতাংশ ।"
দিল্লি যাচ্ছেন 10 সাংসদ
পরিকল্পনাহীনভাবে এসআইআর করার ফলে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে দাবি করেন অভিষেক। এই অভিযোগ জানাতেই এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে যাচ্ছে তৃণমূল সাংসদদের প্রতিনিধি দল। এই দলে রয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক'ও ব্রায়েন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, প্রকাশ চিক বরাইক, সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর এবং সাকেত গোখলে। অবশ্য সুদীপ যেতে পারবেন কি না, সেটা নির্ভর করবে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির উপর ৷ অভিষেকের নির্দেশ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সময় চেয়ে দেখা করতে হবে।
বৈঠকের একটি পর্বে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে হওয়া বিভিন্ন মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে অভিষেকের প্রশ্ন, এই সময়ের মধ্যে 35 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে বিএলও আছেন তিন জন ৷ মৃতদের পরিবারের সদস্যরা মনে করছেন, এঁদের মৃত্যুর জন্য দায়ী নির্বাচন কমিশন ৷ তাহলে কমিশনের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে না কেন ? দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জানান, নির্বাচন সদনে গিয়ে এই ভাষাতেই প্রতিবাদ করতে হবে ৷
ওয়ার রুমের দায়িত্বে কারা ?
দিল্লিতে যখন প্রতিবাদের ঝড় তোলার প্রস্তুতি চলছে, তখন বাংলায় সংগঠনকে নিশ্ছিদ্র করতে জেলাওয়াড়ি দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন অভিষেক। তৈরি হয়েছে বিশেষ ‘ওয়ার রুম’। সূত্রের খবর এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রত্যেক জেলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আলাদা আলাদা নেতাকে।
কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফিরহাদ হাকিমকে। অরূপ বিশ্বাস সামলাবেন হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান। স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়েছে হুগলি, কৃষ্ণনগর ও রানাঘাটের দায়িত্ব। মানস ভুঁইয়া দেখবেন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া। এছাড়া মলয় ঘটক আছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের দায়িত্বে ৷ বেচারাম মান্নাকে আনা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে ৷ সামিরুল ইসলাম উত্তর দিনাজপুরের পাশাপাশি মালদায় ওয়ার রুমের কাজের উপর নজর রাখবেন ৷ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সামলাবেন দক্ষিণ দিনাজপুর ৷ প্রদীপ মজুমদারকে দেওয়া হয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের ভার ৷ দিলীপ মন্ডলের হাতে আছে কোচবিহারের ওয়ার রুম পরিচালনার দায়িত্ব ৷ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দেখবেন ঝাড়গ্রাম ৷ সুজিত বসুর দায়িত্ব রানাঘাট, বনগাঁ এবং বসিরহাটের কাজকর্ম দেখভাল করা ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন মুর্শিদাবাদের দায়িত্বে ৷ উদয়ন গুহ জলপাইগুড়ির পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারে ওয়ার রুম কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেটা দেখবেন ৷