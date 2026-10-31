বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত টিটাগড়, গুরুতর জখম এক
Titagarh BJP Clash: ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচী ও মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের অনুগামীদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে ।
Published : October 31, 2026 at 11:14 AM IST
টিটাগড়, 31 অক্টোবর: বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত টিটাগড় । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় এবং এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক বিজেপি কর্মী ।
ব্যারাকপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমশই বিশাল আকার ধারণ করছে । মন্ত্রী অর্জুন সিংকে ঘিরে ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীর বিভিন্ন মন্তব্য এই দ্বন্দ্বকে উসকে দিয়েছে বলে দলের একাংশের অভিযোগ ।
শুক্রবার সন্ধ্যায় টিটাগড় বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল । অভিযোগ, সেই অনুষ্ঠান শেষ হতে অনেকটা রাত হয়ে যায় । বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা অনুষ্ঠান শেষে বের হতেই আরেক পক্ষ তাঁদের উপর চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধর করতে থাকেন।
দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে । ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে টিটাগড় থানার অদূরে মমতা মেডিক্যাল হলের সামনের এলাকায় । মারধরের ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় টিটাগর থানা পুলিশ । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় ।
এই পুরো ঘটনার নেপথ্যে সুনন্দ হরি বলে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, তাঁর নেতৃত্বে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে । কে এই সুনন্দ ? কার মদতে তিনি দলবল নিয়ে হামলা চালালেন, উঠছে প্রশ্ন ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংঘর্ষের ঘটনায় বিজেপি ব্যারাকপুর তিন নম্বর মণ্ডলের আইটি ইনচার্জ করণ শেঠ গুরুতর জখম হয়েছেন । আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বোস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে অবস্থার অবনতি হয় । সেখান থেকে তাঁকে কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
ঘটনা সম্পর্কে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং অভিযোগ করেন, "আজ বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অর্জুন সিং এসেছিলেন । তিনি চলে যাওয়ার পর কয়েকজন বিশেষ কাজে বেরিয়ে যাই । এরপর যখন বাকিরা বেরোচ্ছিলেন, তখনই একদল দুষ্কৃতী সুনন্দ হরির নেতৃত্বে আমাদের কর্মকর্তাদের উপর চড়াও হয় ।"
তিনি আরও বলেন, "করণ শেঠকে ব্যাপক মারধর করা হয় । তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক । আমাদের এই বিজেপি কর্মকর্তার উপর আগেও হামলা করেছে দুষ্কৃতীরা । তাঁর বাড়ি পর্যন্ত ভাঙচুর করা হয়েছিল । সেই ঘটনার রেশ ধরেই আবার অশান্তি বেধেছে ।"
এই বিজেপি নেতার আরও দাবি, সম্প্রতি ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এই সুনন্দ হরিকে দেখা গিয়েছে । আর এই সুনন্দ তৃণমূল সরকার থাকাকালীন বিধায়ক নান্টু ঘোষের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন ।
এদিন সন্তোষ দাবি করেন, "ব্যারাকপুর বিধায়কের জন্মদিনের পার্টিতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ছিল । সেখানে বিধায়ক অংশ নিয়েছিলেন ৷ তারপর থেকেই এই সমস্ত দুষ্কৃতীরা আবার সক্রিয় হয়েছে । এত সাহস, আমাদের কর্মকর্তাদের মারধর করা শুরু করেছে । আমরা সরকারে রয়েছি, অথচ এই দুষ্কৃতীরা বেশকিছু লোকের মদতে কর্মীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা করছে । আমরা তাঁদের বাঁচাতে পারছি না । কিন্তু এই সুনন্দ বিজেপির যে নেতার পায়ে ধরে এত কিছু করছেন, সেই নেতাও বাঁচাতে পারবেন না । আমাদের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসেছিলেন । যাঁরা তাঁকে পছন্দ করছেন না, তাঁদের গায়ে জ্বালা ধরেছে । সেজন্য এই মারধর ।"
টিটাগড়ে যে ঝামেলা হয়েছে, তার সঙ্গে বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীর ঘনিষ্ঠদের হাত থাকার অভিযোগ উঠেছে । কিন্তু এই অভিযোগের সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই বলে দাবি জেলা যুব মোর্চা সভাপতি বিশাল জয়সওয়ালের ।
তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এটা এলাকার ঝামেলা । আর যিনি মারধরে আশঙ্কাজনক, তিনি বিজেপির আইটি সেলের কেউ নন । যে নেতা তাঁকে আইটি সেলের লোক বলছেন, তিনি হয়তো সবকিছু জানেন না । আসলে তিনিই বিজেপিতে নতুন এসেছেন ।
এদিন, কৌস্তুভের ঘনিষ্ঠ বিশাল বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিংয়ের নাম না করে বলেন, "যে মিডিয়াকে দেখে এই আহত করণ শেঠকে বিজেপির আইটি সেল-এর পদাধিকারী বলে দাবি করছেন, সেই বিজেপি নেতা কিছুদিন আগে বিজেপিতে এসেছেন । আমি তাঁর অনেক আগে থেকে দল করছি । কোনওদিন আহত ওই যুবককে বিজেপি করতে দেখিনি । এই ঘটনার সঙ্গে কোনও বিধায়ক কোনও বিজেপির মন্ত্রী নেতা কেউ জড়িত নেই, এটা আসলে পাড়ার ঝামেলা ।"
ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে টিটাগর থানার পুলিশ । তদন্তকারী আধিকারিকের দাবি, মারধরের ঘটনা ঘটেছে ৷ কেন ঘটেছে তদন্তসাপেক্ষ ।