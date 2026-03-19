নাখোদার ভিড় ছাড়িয়ে রমজানের আর এক আকর্ষণ ! দুই শতকের ঐতিহ্যে উজ্জ্বল টিপু সুলতান মসজিদ

রমজান এলেই কলকাতার নামের সঙ্গে জুড়ে যায় জাকারিয়া স্ট্রিট, ভিড় জমে নাখোদা মসজিদ চত্বরে । তবে শহরের রমজানের রঙ সেখানেই শেষ নয় ।

টিপু সুলতান মসজিদে ইফতার (নিজস্ব চিত্র)
Published : March 19, 2026 at 9:47 PM IST

শমসের আলী ও সাহাজান পুরকাইত

19 মার্চ: রমজান এলেই কলকাতার নামের সঙ্গে জুড়ে যায় জাকারিয়া স্ট্রিট, ভিড় জমে নাখোদা মসজিদ চত্বরে । তবে শহরের রমজানের রঙ সেখানেই শেষ নয় । ধর্মতলার ব্যস্ত মোড়ে, ইতিহাসের ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টিপু সুলতান মসজিদও এই সময়ে হয়ে ওঠে সম্প্রীতি, ঐতিহ্য আর মানবিকতার এক অনন্য মিলনক্ষেত্র ।

কলকাতা এমন এক শহর, যেখানে একসঙ্গে সহাবস্থান করে নানা ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্মৃতি । হলুদ ট্যাক্সি, ট্রাম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা হাওড়া ব্রিজ—এই শহরের পরিচিতির তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর । সেই তালিকায় সমান গুরুত্ব নিয়ে জায়গা করে নিয়েছে এই ঐতিহাসিক মসজিদও ।

1832 সালে, মহীশূরের শাসক টিপু সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স গোলাম মুহাম্মদ ধর্মতলার এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে এই মসজিদ নির্মাণ করেন । প্রায় দুই শতকের ইতিহাস বহন করা এই স্থাপত্য শুধু ধর্মীয় উপাসনার কেন্দ্র নয়, বরং শহরের বহুসাংস্কৃতিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিতর্কও ঘিরেছে এই মসজিদকে। কয়েক বছর আগে তৎকালীন ইমামকে কেন্দ্র করে বিতর্কে সরগরম হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি ৷ তবে সেই অধ্যায় পেরিয়ে এখন টিপু সুলতান মসজিদ নতুনভাবে পরিচিত—তার উদারতা, অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক উদ্যোগের জন্য ৷

রমজান মাসে সেই ছবি আরও স্পষ্ট হয় । প্রতিদিন ইফতারের সময় মসজিদের প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে নানা ধর্মের মানুষের ভিড়ে শুধু নামাজ পড়তে আসা মুসলিম সম্প্রদায়ই নন, পথচলতি মানুষ, কেনাকাটা করতে আসা পরিবার—সকলের জন্যই এখানে থাকে ইফতারের ব্যবস্থা ৷ শহরের ব্যস্ততার মাঝে এই উদ্যোগ যেন এক টুকরো আশ্রয় !

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি পদক্ষেপ করা হয় 2018 সালে । মসজিদের প্রায় 180 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার মহিলাদের জন্য আলাদা ইফতারের ব্যবস্থা করা হয় ৷ শামিয়ানা টাঙিয়ে তৈরি হয় পৃথক বসার জায়গা ৷ প্রতিদিন প্রায় 150 জন মহিলা সেখানে ইফতার করেন ৷ অনেকেই, যারা আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রোজা ভাঙতে বাধ্য হতেন, তাঁদের জন্য এই উদ্যোগ হয়ে ওঠে স্বস্তির জায়গা ।

ইফতারের ভিড় (নিজস্ব চিত্র)

টিপু সুলতান মসজিদ কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা শামীম মুবারকি বলেন, "ইফতার শুধু খাওয়া নয়, এটি একসঙ্গে থাকার, ভাগ করে নেওয়ার মুহূর্ত ।" সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ । আজও তা সমানভাবে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।

শুধু ইফতার নয়, মহিলাদের জন্য আলাদা নামাজের ঘরও তৈরি করা হয়েছে । রমজানের দিনগুলিতে মসজিদের চত্বর ভরে ওঠে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের ভিড়ে । কেউ বিশ্রাম নিতে আসেন, কেউ প্রার্থনায় অংশ নেন, আবার কেউ শুধু এই পরিবেশটুকু অনুভব করতে ।

সবচেয়ে বড় কথা, এই মসজিদের দরজা খোলা সকলের জন্য—ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে । সেই উন্মুক্ততাই যেন কলকাতার প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে । রমজানের আলোয় তাই টিপু সুলতান মসজিদ শুধুই এক ঐতিহাসিক স্থাপত্য নয়—এটি এক জীবন্ত প্রতীক, যেখানে ঐতিহ্য মিশে যায় মানবিকতায়, আর ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে তৈরি হয় সম্প্রীতির এক বড় ছবি !

