বক্সায় ছাড়া হল বাঘিনিকে, বছর শেষে আরও 3 বাঘ ছাড়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বক্সায় ছাড়া হল বাঘিনিকে, বছর শেষে আরও 3 বাঘ ছাড়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Tigress Released at Buxa Forest: বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফেরানোর এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত সরাসরি দেখানো হয় আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে জায়ান্ট স্ক্রিনে ।
Published : October 2, 2026 at 2:41 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 2 অক্টোবর: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান । গান্ধি জয়ন্তীতে বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হল বাঘিনিকে ৷ মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ । অবশেষে বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফেরানোর স্বপ্নপূরণ হল ।
শুক্রবার আলিপুরদুয়ার বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে (বক্সা টাইগার রিজার্ভ) গান্ধি জয়ন্তীতে বিশেষ দিনে, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বক্সার জঙ্গলে প্রায় 2.2 হেক্টর আয়তনের প্রাকৃতিক ঘেরাটোপে ছাড়া হয় তিন বছরের বাঘিনিকে । এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজাভাতখাওয়া গেট দিয়ে বক্সার জঙ্গলে ঢোকেন । প্রায় এক ঘণ্টা তিনি বক্সার জঙ্গলের ভেতরে ছিলেন । সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী চলে আসেন আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠান মঞ্চে । সেখানে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন ।
বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফেরানোর এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত সরাসরি দেখানো হয় আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে জায়ান্ট স্ক্রিনে । হাজার হাজার মানুষের চোখ তখন সেই স্ক্রিনে, কখন বাঘিনী পা রাখবে তার নতুন ঠিকানায় । আগামী দুই মাসের মধ্যে বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে আরও তিনটি বাঘ ছাড়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, "আজ আমাদের ঐতিহাসিক দিন । বাঘিনিকে ছাড়া হল বক্সায় । আমাদের উত্তরবঙ্গে 392টি গণ্ডার, 676টি হাতি ও 400 প্রজাতির পাখি রয়েছে । সুন্দরবন ও বক্সায় বাঘ রয়েছে । 707 বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প । বক্সায় 1930 সালের আশেপাশে 150টি বাঘ ছিল । এখানে বাঘিনিকে মুক্ত করার আগে হরিণ ছাড়া হয়েছে । প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হল । ধাপে ধাপে বাঘ আনা হবে । 10-15 বছরে বক্সায় বাঘের সংখ্যা বাড়বে । একইসঙ্গে পর্যটন বাড়বে ।"
বক্সা সংরক্ষণ কেন্দ্রে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে এই বাঘিনিটিকে নিয়ে আসা হয়েছে । যদিও এই সংরক্ষণ কেন্দ্রে আগে কোনও বড় বাঘ ছিল না, তবুও ' ট্র্যাপ ক্যামেরা'-এ একটি বাঘের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল ; বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বাঘটি ভুটান অথবা অসমের মানস জাতীয় উদ্যান থেকে পথ ভুলে এই এলাকায় চলে এসেছিল ।
বাল্মীকি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে বক্সায় বাঘিনিকে নির্বিঘ্নে স্থানান্তরের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানান শুভেন্দু। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, বাংলায় পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কোনও আগ্রহ ছিল না এবং তারা কেবল কেন্দ্রের সঙ্গে বিবাদেই লিপ্ত ছিল ।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই বাঘ স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি 2023-24 থেকে 2027-28 অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের অংশ । বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বাঘের 'সফট রিলিজ' (ধাপে ধাপে বন্য পরিবেশে অভ্যস্ত করে ছাড়া)-এর প্রস্তাবনায় কেবল বাঘ নিয়ে আসার বিষয়টিই নয়, বরং শিকারযোগ্য প্রাণীর উপযুক্ত আবাসস্থল গড়ে তোলা, বন্যপ্রাণীদের চলাচলের পথ বা করিডোর ঠিক করা এবং মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানোর বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
এই মুহূর্ত শুধু বক্সার জন্য নয়, গোটা রাজ্যের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ইতিহাসেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, দীর্ঘ কয়েক দশক পর বক্সার জঙ্গলে ফের বাঘের স্থায়ী আবাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরু হয়েছে এই বিশেষ উদ্যোগ ।
তবে, বক্সায় পৌঁছনোর পথটা একেবারেই সহজ ছিল না । বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে এই বাঘিনিকে ধরতে টানা সাতদিন ধরে চলেছিল বিশেষ অভিযান । প্রতিকূল আবহাওয়া, দুর্গম জঙ্গল আর ঘন অরণ্যের মধ্যে বন দফতর, ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং টাইগার কনজারভেশন অথরিটির বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল প্রায় 70 জনের একটি বিশেষ দল ।
বাঘিনিকে ধরতে জঙ্গলে টোপ হিসেবে রাখা হয়েছিল একটি পূর্ণবয়স্ক মোষ । সেটিকে শিকার করে বাঘিনী যখন সেটিকে জঙ্গলের আরও গভীরে নিয়ে যায়, তখন সেই সূত্র ধরেই শুরু হয় তল্লাশি । দিনভর অপেক্ষার পর সন্ধ্যা নামার আগেই আসে সেই বিশেষ মুহূর্ত । শিকারের কাছাকাছি থাকা অবস্থাতেই ট্র্যাঙ্কুলাইজার বিশেষজ্ঞরা একবারের চেষ্টায় ডার্ট ছুড়ে কাবু করেন বাঘিনিকে । এরপর শুরু হয় বক্সায় নিয়ে আসার প্রস্তুতি ।
বাঘিনির গলায় পরানো হয় রেডিও কলার । করা হয় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা । মেডিক্যাল পর্যবেক্ষণের পর বিশেষ স্বয়ংক্রিয় খাঁচায় করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় গোরখপুর বিমানবন্দরে । সেখান থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে করে সম্পূর্ণ মেডিক্যাল সাপোর্ট-সহ বাঘিনিকে উড়িয়ে আনা হয় হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে । যাত্রাপথে বাঘিনির শারীরিক পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখেন বন্যপ্রাণ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা । হাসিমারায় নামার পরও চলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা । এরপর কড়া নিরাপত্তায় সড়কপথে তাকে নিয়ে আসা হয় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ।
গত 30 সেপ্টেম্বর ভোরে রাজাভাতখাওয়া গেট পেরিয়ে বক্সার জঙ্গলে প্রবেশ করে বাঘিনি । নতুন অতিথিকে ঘিরে তখন থেকেই জোরদার করা হয় নিরাপত্তা । বক্সার 25 মাইল এলাকায় নির্দিষ্ট এনক্লোজারে রাখা হয় তাকে । নতুন পরিবেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়ার জন্য রাখা হয় পর্যাপ্ত খাবার ও জলের ব্যবস্থা । স্বাভাবিক শিকারের অভ্যাস বজায় রাখতে এনক্লোজারে দেওয়া হয় হরিণও ।
বাঘিনি যাতে মানুষের উপস্থিতিতে বিরক্ত বা ডিস্টার্ব না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখে বন দফতর । নজরদারির জন্য তৈরি করা হয় মাচা । বসানো হয় ক্যামেরা । পাশাপাশি, বাঘিনি কোনওভাবে এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে লোকালয়ের দিকে চলে গেলে যাতে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সেজন্য প্রস্তুত রাখা হয় বিশেষ বনকর্মী দল ।
এরই মধ্যে বাঘিনির জল খাওয়ার দৃশ্যও ধরা পড়ে বন দফতরের ক্যামেরায় । সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ হতেই নতুন অতিথিকে ঘিরে আরও বেড়ে যায় মানুষের উৎসাহ ।
আর অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন । কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে যান । এরপর শুক্রবার গান্ধি জয়ন্তীর দিন কলকাতা থেকে আকাশপথে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখান থেকে সড়কপথে রাজাভাতখাওয়া হয়ে তিনি পৌঁছন বক্সার 25 মাইল এলাকায় । সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাঁও, বন দফতর ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং অন্যান্য অতিথিরা ।