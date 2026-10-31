বক্সার জঙ্গল ছেড়ে অসমের রাইমোনায় বাঘিনী ! ঘুমপাড়ানি গুলিতে ঘরে ফেরানোর তোড়জোড়

বক্সার জঙ্গল ছেড়ে অসমের রাইমোনায় বাঘিনী ! ঘুমপাড়ানি গুলিতে ঘরে ফেরানোর তোড়জোড়
Buxa Tiger Reserve: তবে গোটা প্রক্রিয়ায় দুই রাজ্যের সম্মতির পাশাপাশি প্রয়োজন ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)-র অনুমতি ।
Published : October 31, 2026 at 5:37 PM IST
বক্সার, 31 অক্টোবর: বক্সার জঙ্গল ছেড়ে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে চলে যাওয়া বাঘিনীকে ফের বক্সায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু করল রাজ্যের বন দফতর । বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে বিপুল আশা নিয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আনা হয়েছিল তাকে । কিন্তু জঙ্গলে ছাড়ার পরই বক্সার সীমানা পেরিয়ে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে চলে যায় প্রায় তিন বছরের বাঘিনী । তাকে ফিরিয়ে আনতে এ বার অসমের সঙ্গে সমন্বয় করে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্যের বন দফতর ।
তবে গোটা প্রক্রিয়ায় দুই রাজ্যের সম্মতির পাশাপাশি প্রয়োজন ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)-র অনুমতি । শনিবার অসমের কচুগাঁও ফরেস্ট ডিভিশন অফিসে সে রাজ্যের বন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এ কথা জানান রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও ।
গত 2 অক্টোবর বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে রেডিও কলার পরিয়ে বাঘিনীটিকে বক্সায় নিয়ে আসা হয়েছিল । বক্সার জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাঘ সংরক্ষণ কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য । বন দফতর সূত্রের খবর, বক্সার জঙ্গলে ছাড়ার পর থেকেই তার গতিবিধি বনকর্তাদের চিন্তায় ফেলে । জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে চলে যায় সে । এর পর থেকেই বাঘিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপরতা শুরু হয় ।
বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও জানিয়েছেন, বাঘিনীটি বর্তমানে কোথায় রয়েছে, তার গতিবিধি এবং শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে । অসম সরকারকে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছে রাজ্যের বন দফতর । সেই চিঠি পাঠানো হয়েছে এনটিসিএ-র কাছেও । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও নির্দেশ পাওয়ার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী দু'-এক দিনের মধ্যে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে বাঘিনীটিকে অচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে । তার পর নিরাপদে উদ্ধার করে নির্দিষ্ট এনক্লোজারে রাখা হবে । সেখানে পর্যবেক্ষণের পর ফের বক্সার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বন দফতরের ।
বাঘিনীটির রাইমোনায় চলে যাওয়া বক্সায় বাঘ সংরক্ষণের পরিকল্পনার সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে । এখন দুই রাজ্যের বন দফতরের সমন্বয় এবং এনটিসিএ-র অনুমতির উপরই নির্ভর করছে তাকে ফেরানোর অভিযান কত দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয় ।