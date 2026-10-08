শুক্রে নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে ভোটগণনা ! ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় স্ট্রং রুম থেকে গণনাকেন্দ্র

শুক্রে নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে ভোটগণনা ! ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় স্ট্রং রুম থেকে গণনাকেন্দ্র
Three-tier security cordon for bye election: রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম, ভোট-পরবর্তী অভিযোগ-পালটা অভিযোগের আবহে এবার প্রশাসনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গণনাপর্ব শান্তিপূর্ণ রাখা ।
Published : October 8, 2026 at 9:50 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: শুক্রবার উপনির্বাচনের ফল । রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে ভোটের লড়াইয়ের শেষ অধ্যায় শুরু হবে শুক্রবার সকালে । গণনাকে ঘিরে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য দুই কেন্দ্রেই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন । গণনাকেন্দ্র থেকে স্ট্রং রুম, সর্বত্র থাকছে নজরদারি । তিন স্তরের নিরাপত্তাবলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে দুই গণনাকেন্দ্রের চত্বর ।
রেজিনগরে গণনা বহরমপুর গার্লস কলেজে । এই কেন্দ্রে দুটি হলে ইভিএমের গণনা হবে । মোট 15 রাউন্ডে গণনা শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে । থাকছে একটি পোস্টাল ব্যালট হল এবং একজন কাউন্টিং অবজার্ভার । অন্য দিকে, নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হবে কবি সুকান্ত সেকেন্ডারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে । সেখানেও দুটি হলে ইভিএম গণনা হবে । গণনা হবে 15 রাউন্ডে । একটি পোস্টাল ব্যালট হলের পাশাপাশি থাকবেন একজন কাউন্টিং অবজার্ভার ।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে । প্রথম স্তরে গণনাকেন্দ্রের 100 মিটার পর্যন্ত এলাকা রাখা হয়েছে 'পথচারী জোন' হিসেবে । ওই এলাকায় কোনও গাড়ি চলাচলের অনুমতি থাকবে না । প্রবেশপথে স্থানীয় পুলিশ পরিচয়পত্র এবং নির্বাচন কমিশনের অনুমতিপত্র পরীক্ষা করবে । নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় রাখতে উপস্থিত থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেটও ।
দ্বিতীয় স্তরের নিরাপত্তা শুরু হবে গণনা প্রাঙ্গণের মূল গেট থেকে । সেখানে মোতায়েন থাকবে স্টেট আর্মড পুলিশ । এই স্তরেই প্রবেশের আগে আরও এক দফা পরিচয় যাচাই হবে । মোবাইল ফোন-সহ কোনও ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি থাকবে না ।
তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তাবলয় গণনাহলের মূল প্রবেশপথে । সেখানে মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা CAPF । বৈধ নির্বাচন কমিশনের অনুমতিপত্র, ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র অথবা কমিশনের মিডিয়া পাস ছাড়া কাউকে গণনাহলে ঢুকতে দেওয়া হবে না । মোবাইল ফোন বা অন্য কোনও নিষিদ্ধ সামগ্রী নিয়েও প্রবেশ করা যাবে না ।
গণনাকেন্দ্রে এজেন্টদের প্রবেশেও থাকছে কড়া নিয়ম । তাঁদের Form 18-এর নিয়োগপত্র এবং রিটার্নিং অফিসারের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে । পাশাপাশি ECINET-এর QR কোড এবং ছবি-সহ ডিজিটাল ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে । অর্থাৎ পরিচয় যাচাইয়ের একাধিক ধাপ পেরিয়েই গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা ।
শুধু প্রবেশ নয়, গণনাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর ক্ষেত্রেও থাকছে বিধিনিষেধ । রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া কেউ গণনাহলে ঢুকতে বা বেরোতে পারবেন না । এজেন্টদেরও তাঁদের নির্দিষ্ট টেবিল ছেড়ে অযথা ঘোরাফেরা করার অনুমতি থাকবে না ।
ইভিএম নিয়েও থাকছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা । স্ট্রং রুম থেকে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট নির্দিষ্ট, সুরক্ষিত ও ব্যারিকেড করা পথ দিয়ে সরাসরি গণনাহলে নিয়ে যাওয়া হবে । একটি রাউন্ডের গণনা শেষ হয়ে ফলাফল বোর্ডে প্রকাশ করার পরেই পরবর্তী রাউন্ডের ইভিএম গণনাহলে আনা হবে । ফলে একসঙ্গে একাধিক রাউন্ডের যন্ত্র গণনাকেন্দ্রে রাখার সুযোগ থাকবে না ।
গণনাকেন্দ্রের বাইরে যাতে ভিড় বা জমায়েত থেকে কোনও উত্তেজনা তৈরি না হয়, তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের তরফে BNS-এর 163 ধারার অধীনে গণনাকেন্দ্রের আশপাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । ফলে গণনাকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত, মিছিল বা এমন কোনও কার্যকলাপ করা যাবে না, যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
ভোটের দিন রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম, দুই কেন্দ্রেই রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল । ভোট-পরবর্তী অভিযোগ-পালটা অভিযোগের আবহে এবার প্রশাসনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গণনাপর্ব শান্তিপূর্ণ রাখা । সেই লক্ষ্যেই গণনাকেন্দ্রের ভিতর থেকে বাইরের 100 মিটার এলাকা পর্যন্ত একাধিক স্তরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।