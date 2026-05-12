নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ল বিধানসভা চত্বর ! বুধ থেকে বিধায়কদের শপথ গ্রহণ

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ল বিধানসভা চত্বর ! বুধ থেকে বিধায়কদের শপথ গ্রহণ
বিধানসভা সূত্রে খবর, এবারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে । তার আগে মঙ্গলবার লোক ভবনে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নিলেন তাপস রায় ।
Published : May 12, 2026 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 12 মে: রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার প্রশাসনিক অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা । বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে অষ্টাদশ রাজ্য বিধানসভার প্রথম পর্ব । প্রথম দু'দিন নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে ইতিমধ্যেই তৎপর প্রশাসন । মঙ্গলবার থেকেই বিধানসভা চত্বরকে কার্যত নিরাপত্তার দুর্গে পরিণত করা হয়েছে ।
বিধানসভার অন্দরে এদিন ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াড নিয়ে একাধিক দফায় তল্লাশি চালানো হয় ভবনের বিভিন্ন অংশে । মেটাল ডিটেক্টর হাতে নিরাপত্তারক্ষীরা ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করেন প্রতিটি কক্ষ, আসবাবপত্র এবং প্রবেশপথ । ল্যাব্রাডর প্রজাতির পুলিশ কুকুর দিয়ে সোফা, টেবিল, আলমারি-সহ নানা জায়গায় চালানো হয় বিশেষ তল্লাশি । প্রশাসনের দাবি, নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তায় কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ তারা ।
বিধানসভা সূত্রে খবর, এবারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে । তার আগে মঙ্গলবার লোক ভবনে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নিলেন তাপস রায় । মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় সেই অনুষ্ঠান । আগামী দু’দিন তিনিই নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন । মুখ্যমন্ত্রীও বিধায়ক হিসেবে বিধানসভার নিয়ম মেনে শপথ নেবেন বলে জানা গিয়েছে ।
তবে এবারের বিধানসভার আবহ আগের থেকে অনেকটাই আলাদা । রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিধানসভার অন্দরসজ্জাতেও বদলের ছাপ স্পষ্ট । এতদিনের পরিচিত নীল-সাদা রঙের বদলে এবার গেরুয়া ও সাদা রঙে সাজানো হচ্ছে বিধানসভার বিভিন্ন অংশ । নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের প্রতিফলন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিধানসভার দেওয়ালেও ।
এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, "গোটা বাংলা জুড়ে এখন গেরুয়া আবহ । মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল, সেই পরিবর্তনই এসেছে ।" তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত ও পুরসভায় বহু কাজ আটকে ছিল । নতুন সরকার সেই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দিকেই অগ্রাধিকার দেবে ।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, শপথগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর দ্রুত মন্ত্রিসভা গঠন এবং দফতর বণ্টনের কাজও শুরু হবে । এরপরই বসবে বিধানসভার মূল অধিবেশন । নতুন সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাও যথেষ্ট বেশি । বিশেষ করে পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে নাগরিক পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফেরানোই এখন অন্যতম চ্যালেঞ্জ ।
সব মিলিয়ে বুধবার থেকে শুরু হতে চলা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তুঙ্গে কৌতূহল । অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে । সিসিটিভি নজরদারি থেকে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা, সব মিলিয়ে নতুন বিধানসভার সূচনাকে কেন্দ্র করে এখন সাজো সাজো রব কলকাতার রাজনৈতিক মহলে ।
আরও পড়ুন: