কালীপুজোয় কলকাতায় কড়া পুলিশি নজরদারি, গ্রেফতার 341 জন ​

কালীপুজোয় কলকাতায় কড়া পুলিশি নজরদারি, গ্রেফতার 341 জন
kali pujo police action : নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর অপরাধে 95 এবং উশৃঙ্খল আচরণের দায়ে মোট 246 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
Published : November 9, 2026 at 7:07 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর : কালীপুজোয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর ছিল কলকাতা পুলিশ ও প্রশাসন। পুজো উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন এলাকায় চালানো অভিযানে নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো এবং আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার অভিযোগে মোট 341 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর অপরাধে 95 এবং উশৃঙ্খল আচরণের দায়ে মোট 246 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পাশাপাশি, অবৈধ বাজি এবং মদ উদ্ধারেও বড় সাফল্য মিলেছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোট 131.1 কিলোগ্রাম নিষিদ্ধ বাজি এবং 6 লিটার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করেছে।
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর রাতে যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে শহরের প্রতিটি থানাকে লালবাজারের সদর কার্যালয় থেকে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। অফিসার ইনচার্জ এবং অতিরিক্ত অফিসার ইনচার্জদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়, পুজোর রাতে যেন পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী থানাতেই উপস্থিত থাকে। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছিল।
দুই মিনিটে পৌঁছবে বিশেষ বাইক বাহিনী
নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরালো করতে লালবাজারের তরফ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। লালবাজারের নির্দেশ অনুযায়ী, কোথাও কোনও অশান্তি বা গন্ডগোলের খবর এলে আর পাঁচ মিনিট নয়, মাত্র দুই মিনিটের মধ্যেই আধুনিক ও দ্রুতগতির বাইকে চড়ে অকুস্থলে পৌঁছে যেতে হবে পুলিশ বাহিনীকে। যদি দেখা যায় পরিস্থিতি জটিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে দেরি না করে আগে থেকেই সেখানে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।
ডিভিশনাল প্রধানদের সমন্বয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনাররা
কলকাতা পুলিশের প্রতিটি ডিভিশনে নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাবেন নিজ নিজ ডিভিশনাল প্রধান বা ডেপুটি কমিশনাররা । লালবাজারের নির্দেশ অনুযায়ী, ডেপুটি কমিশনারদের কাজের সুবিধার্থে এবং সার্বিক নজরদারি চালাতে তাঁদের সঙ্গেই রাস্তায় নেমে সাহায্য করবেন একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকরা। শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে বড় বড় পুজোর মণ্ডপ এবং গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে লাগাতার টহলদারি চালানো হবে।
শব্দবাজি ও নিয়মভঙ্গে জিরো টলারেন্স
প্রতিবছর কালীপুজোর রাতে শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ থাকে। এবার সে বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে লালবাজার। আদালত ও পরিবেশ সংক্রান্ত নির্ধারিত গাইডলাইন অমান্য করে যদি কেউ বেআইনি শব্দবাজি ফাটায়, তবে তার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে।
কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "বাজি ফাটানোর জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে। এই গাইডলাইন অমান্য করে যদি কেউ কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তবে লালবাজার তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেবে। শহরবাসীর সুরক্ষায় কলকাতা পুলিশ কোনওরকম আপস করবে না।"
কন্ট্রোল রুম থেকে পুরো শহরের উপর নজরদারি চালানো হবে এবং লালবাজার ও বিভিন্ন থানায় 24 ঘণ্টাই সতর্ক থাকবে বিশেষ টিম। শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথ এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নাকা চেকিং চলবে ৷
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