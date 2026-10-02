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8 বছরের অপেক্ষার অবসান, বক্সায় ফিরল বাঘ ! ঐতিহাসিক বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

Tiger returns to Buxa: ভূপেন্দ্রর কথায়, "উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে চা, টিম্বার ও ট্যুরিজম এই তিনটি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিতে হবে।" শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদন ।

Tiger returns to Buxa
বক্সা টাইগার রিজার্ভে ফেরানো হল বাঘ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 11:38 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 2 অক্টোবর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। বক্সা টাইগার রিজার্ভে ফিরল বাঘ। গান্ধী জয়ন্তীতে বক্সায় বাঘে ফেরানোর উদ্যোগকে বাংলার জন্য ঐতিহাসিক মাইলস্টোন বলে উল্লেখ করলেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব।

আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠান শেষে সার্কিট হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেখানেই বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফেরানোর উদ্যোগ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন ।

ভূপেন্দ্র বলেন, "2 অক্টোবর থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে ওয়াইল্ডলাইফ সপ্তাহ পালন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আর গান্ধী জয়ন্তীর এই বিশেষ দিনটি বক্সা টাইগার রিজার্ভের জন্য একটি মাইলস্টোন হয়ে রইল।"

বক্সার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "এখানে রয়েছে নদী, 300-র বেশি প্রজাতির গাছ, হাতি ও প্রজাপতির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মাছ। তবে একটা সময় বক্সা থেকে বাঘ হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ভুটান কিংবা অসম থেকে আসা বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ মিললেও স্থায়ীভাবে বক্সায় বাঘ ছিল না।"

Tiger returns to Buxa
ভূপেন্দ্র বলেন, 2 অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে ওয়াইল্ডলাইফ সপ্তাহ পালন করা হয় (ইটিভি ভারত)

কেন বক্সা থেকে বাঘ হারিয়ে গেল, 2018 সালের পর সেই কারণ খুঁজতে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা করা হয় বলেও জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, দেশের সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীরা সমীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, বক্সায় বাঘ থাকার মতো উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। পাশাপাশি বাঘের জন্য পর্যাপ্ত এলাকা তৈরি করতে দুটি গ্রামের পুনর্বাসন করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, এত কিছুর পরেও 2018 থেকে 2026- এই আট বছরে যে কাজ হয়নি, কয়েক মাসের মধ্যে সেটাই করে দেখিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সদস্য।
উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও কর্মসংস্থান নিয়েও বার্তা দেন ভূপেন্দ্র যাদব। তাঁর কথায়, "উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে চা, টিম্বার ও ট্যুরিজম এই তিনটি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিতে হবে। বক্সাকে কেন্দ্র করে পর্যটনের আরও উন্নয়ন হলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে ।"

Tiger returns to Buxa
বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফেরানোর উদ্যোগ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

বাংলার বাঘের প্রসিদ্ধি মনে করিয়ে ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, "বাঘের হুঙ্কার আবার বক্সায় শোনা যাবে। দেশে টাইগার রিজার্ভের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, 2014 সালে দেশে 47টি টাইগার রিজার্ভ ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 58 টি।"

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বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হল বাঘ
TIGER RETURNS TO BUXA

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