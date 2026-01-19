বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে প্রাণীদের গণনায় মিলল বাঘের পায়ের ছাপ

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে প্রাণীদের গণনায় মিলল বাঘের পায়ের ছাপ
বক্সা টাইগার রিজার্ভেও চার বছর অন্তর এই সমীক্ষা হয় ৷ বন্যপ্রাণীর পায়ের ছাপ-সহ বিভিন্ন চিহ্ন সংগ্রহ ও নথিভুক্ত করা হয়েছে ৷
Published : January 19, 2026 at 2:30 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 19 জানুয়ারি: বক্সার ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে শুরু হল তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীদের গণনার কাজ। আর সেই গণনার সময়ই মিলল বাঘের পায়ের ছাপও। এর আগে বক্সায় ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ৷ ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়ায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিক থেকে শুরু করে বনকর্মীরা
নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের পর বক্সার ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘের ছবি ধরা পড়েছিল। এই ব্যাঘ্র প্রকল্পে 1998 সালের পর 2021 সালে এবং সবশেষে 2023 সালে ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়ে ৷ এরপর ফের দু'বছর পর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ধরা পড়েছিল বক্সায়। এবার মিলল বাঘের পায়ের ছাপও ৷ সোমবার সকাল হতেই বক্সা টাইগার রিজার্ভের গভীর জঙ্গলে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। নির্ধারিত পথে সারিবদ্ধভাবে হাঁটছেন বনকর্মীরা। চোখে মুখে একটাই লক্ষ্য—জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বন্যপ্রাণীর উপস্থিতির চিহ্ন খুঁজে বের করা। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে শুরু হয়েছে অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন 2025–26-এর কাজ।
সারা দেশের মতো বক্সা টাইগার রিজার্ভেও চার বছর অন্তর এই সমীক্ষা হয়। টানা ছয় দিন ধরে চলবে তৃণভোজী প্রাণী গণনা ও মাংসাশী প্রাণীর চিহ্ন সমীক্ষা ৷ জঙ্গলের ভিতরে মোট 80টি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বনকর্মীরা হেঁটে বন্য প্রাণীর পায়ের ছাপ-সহ না-না চিহ্ন সংগ্রহ ও নথিভুক্ত করছেন । বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বড় সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন 200-এরও বেশি বনকর্মী। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সব তথ্য মোবাইলের ‘এম-স্ট্রাইপস ইকোলজি’ অ্যাপে তুলে রাখা হচ্ছে ।
শুধু মাটির চিহ্নই নয়, জঙ্গলের ভিতরে আগে থেকে বসানো 250টিরও বেশি ক্যামেরা ট্র্যাপও এই বাঘ গণনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই সব ক্যামেরায় ধরা পড়া ছবি বিশ্লেষণ করেই জানা যাবে বক্সার জঙ্গলে বাঘ-সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর প্রকৃত উপস্থিতি। সমীক্ষার বনকর্মীদের নজরে পড়েছে এক বাঘের তাজা পায়ের ছাপ। জঙ্গলের গভীরে এই চিহ্ন যেন বার্তা দিচ্ছে, বক্সার গভীর জঙ্গলে এখনও বিচরণ করছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, "সারা দেশের মতো বক্সা টাইগার রিজার্ভেও চার বছর অন্তর এই সমীক্ষা হয়। আজ থেকে টানা ছয় দিন ধরে চলবে তৃণভোজী প্রাণী গণনা ও মাংসাশী প্রাণীর চিহ্ন সমীক্ষা। সমীক্ষার প্রথম দিনেই বনকর্মীদের নজরে পড়েছে এক বাঘের পায়ের ছাপ ।"