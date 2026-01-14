ETV Bharat / state

BJP নেতাদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান তৃণমূল সাংসদের

এসআইআর নিয়ে 'হয়রানি'র প্রতিবাদে দিনহাটায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করে তৃণমূল ৷ সেখান থেকে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন জগদীশ বর্মা বসুনিয়া ও উদয়ন গুহ ৷

trinamool meeting
দিনহাটায় বিক্ষোভ কর্মসূচি তৃণমূলের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দিনহাটা, 14 জানুয়ারি: যে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে বাংলার মানুষকে নির্বাচন কমিশন হয়রানি করছে, সেই দলের নেতারা গ্রামে গেলে দড়ি দিয়ে গাছে বেঁধে রাখবেন । দলীয় কর্মীদের এমনই নিদান দিলেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ।

এসআইআর নিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে বুধবার দিনহাটায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করে তৃণমূল ৷ মহকুমাশাসকের দফতরের বাইরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন তৃণমূল সাংসদ বলেন, "গ্রামের সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার অধিকার নেই বিজেপির । কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপি বাংলা দখলের চেষ্টা করছে । মানুষ এর জবাব দেবে ।"

BJP নেতাদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান তৃণমূল সাংসদের (ইটিভি ভারত)

তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার পাশাপাশি এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে আক্রমণ করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহও ৷ তিনি বলেন, "পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বড় রোহিঙ্গা যদি কেউ থাকে তাঁর নাম শুভেন্দু অধিকারী । পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী যদি কেউ থাকে তাঁর নাম নিশীথ প্রামাণিক ।" পাশাপাশি তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে বিজেপি নেতারা দিনহাটার গ্রামে গিয়ে বলুন নির্বাচন কমিশন ভালো কাজ করছে । তাহলে গ্রামের মানুষ বিজেপি নেতাদের জামা কাপড় খুলে গ্রাম থেকে বের করে দেবে ।"

শাসকদলের সাংসদ ও মন্ত্রীর এহেন বক্তব্য ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে কোচবিহার জেলার রাজনৈতিক মহলে । পালটা তৃণমূলকে আক্রমণ করে বিজেপি ৷ গোটা বিষয়টি নিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন, "এতদিন যেসব বাংলাদেশি ও অবৈধ ভোটারদের দিয়ে তৃণমূল জিততো, এসআইআর-এর কারণে সেইসব ভোটারদের নাম বাদ যাচ্ছে । আর এতেই মাথা খারাপ হয়েছে তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের । এসব করে লাভ হবে না । এবার তৃণমূলের ফল খারাপ হবে ।"

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর শুরু হওয়ার আগে কোচবিহার জেলার 9টি বিধানসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ছিল 24 লক্ষ 90 হাজার । এর ফলে প্রথম দফায় এসআইআর-এর ফর্ম জমা দেওয়ার পর ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় 23 লক্ষ 77 হাজার 411 জন । এরপর দ্বিতীয় দফায় তথ্যে অসঙ্গতি থাকার জন্য নতুন করে প্রায় 4 লক্ষ ভোটারকে নোটিশ পাঠানো শুরু করেছে কমিশন । আর এতেই হয়রানির অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল ।

TAGGED:

SIR
JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA
জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া
এসআইআর
TRINAMOOL PROTEST RALLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.