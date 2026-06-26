নয়া সপ্তাহে উত্তরে দুর্যোগ কমার ইঙ্গিত, দক্ষিণবঙ্গে দাপট বাড়াবে বৃষ্টি

নয়া সপ্তাহে উত্তরে দুর্যোগ কমার ইঙ্গিত, দক্ষিণবঙ্গে দাপট বাড়াবে বৃষ্টি
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
Published : June 26, 2026 at 7:22 AM IST
কলকাতা, 26 জুন: বর্ষা শুরুর প্রথম দিন থেকেই উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে ৷ সেই দৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির ছবিটা প্রতি সপ্তাহেই বদলাচ্ছে ।
আপাতত চলতি মাসের বাকি কয়দিন বৃষ্টির দাপট বাড়বে । বেলা গড়িয়ে দুপুর হলেই আকাশ কালো করে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলায় । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির দাপট যথেষ্ট । কোথাও কোথাও সতর্কতা জারি করছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ কমবে কবে, জানাল হাওয়া অফিস
আবহাওয়াবিদরা বলছেন আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশের ফলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে ।
আজ থেকেই উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
আগামিকাল, 27 জুন শুক্রবার থেকে 29 জুন সোমবারের মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে । কোথাও কোথাও 20 সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি ।
28 ও 29 জুন অর্থাৎ, রবি ও সোমবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলায় ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস এবং নদী সংলগ্ন এলাকায় জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে । 30 জুন মঙ্গলবার ও 1 জুলাই বুধবারও বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে উত্তরবঙ্গে । তারপর ধীরে ধীরে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু-তিন দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 26 থেকে 28 জুন অর্থাৎ আজ শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত মূলত কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে ।
তবে 29 জুন সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে এবং অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
30 জুন মঙ্গলবার ও 1 জুলাই বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 100 এবং সর্বনিম্ন 71 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 88.06 মিলিমিটার ।