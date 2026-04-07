শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ও 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : April 7, 2026 at 7:05 AM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: ঝড়বৃষ্টিতে সোমবার ইডেনে আইপিএলের খেলা পণ্ড হয়েছে । বৃহস্পতিবার ফের খেলা রয়েছে । সেদিনও বৃষ্টি খেলার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । আপাতত শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি চলবে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের ঘূর্ণাবর্ত এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে বিদর্ভ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে । এর পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় 10 এপ্রিল শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনার একাধিক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 40-50 কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামিকাল বুধবার বৃষ্টি পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস । বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়ায় ঘণ্টায় 60-70 কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে । দমকা হাওয়ার গতিবেগ 80 কিলোমিটার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতা, হাওড়া, দুই 24 পরগনা, নদিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
শুক্রবার থেকে ধীরে ধীরে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে । সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির পূর্বাভাস । সঙ্গে দমকা হাওয়া (40-50 কিমি) হবে ।
আগামিকাল বুধবার প্রায় সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে ৷
বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
শুক্রবার বৃষ্টি কিছুটা কমবে । দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও সপ্তাহান্তে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে ।
ঝড়বৃষ্টির কারণে ইতিমধ্যে তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে রাশ পড়েছে । আগামী 24 ঘণ্টায় তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তন নেই । এরপর 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে । ফের ধীরে ধীরে 3-5 ডিগ্রি বাড়তে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা । সামগ্রিকভাবে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যজুড়ে বিকেল এবং সন্ধ্যায় কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.05 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 88 এবং সর্বনিম্ন 48 শতাংশ ।