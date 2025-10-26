ETV Bharat / state

ধেয়ে আসছে মান্থা ! বঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কতটা ?

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়েছে ৷ আগামী দু'দিনে তা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে ৷ বঙ্গে এর প্রভাব কতটা, জানাল হাওয়া অফিস ৷

বঙ্গের আবহাওয়া (ফাইল ছবি, ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 26 অক্টোবর: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মান্থা । অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে হলেও এর প্রভাবে ঘনীভূত হয়েছে নিম্নচাপ । শক্তি বাড়িয়ে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ পরবর্তী সময়ে যা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের বর্তমান অবস্থান

হাওয়া অফিসের বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ সোমবার সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম ও সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এরপর সেটি উত্তর-পশ্চিম ও পরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মঙ্গলবার সকালে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

বঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কতটা, জানালেন আবহাওয়াবিদ (ইটিভি ভারত)

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস

এরপর গভীর নিম্নচাপটি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে আরও অগ্রসর হয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা বা রাতে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যে কাকিনাড়া অঞ্চলের কাছাকাছি স্থলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আকারে আঘাত হানতে পারে ৷ ল্যান্ডফলের সময় বাতাসের সর্বোচ্চ গতি হতে পারে ঘণ্টায় 90-100 কিলোমিটার ৷ দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 110 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলেও জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷

বঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস

রবিবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ৷ কয়েক পশলা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে ৷

বঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব

আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ঘূর্ণিঝড়ের প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব না-পড়লেও বঙ্গের উপকূলে 28 থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্র থাকবে উত্তাল । ঘণ্টায় 35-45 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । দমকা হাওয়ার গতিবেগ 55 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলেও জানান তিনি । সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে 28 থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত বাংলার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না-যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ যারা গভীর সমুদ্রে রয়েছেন, তাদের 27 অক্টোবর সোমবারের মধ্যে ফিরে আসতে বলা হয়েছে ।

কেমন থাকবে আবহাওয়া ?

  • রবিবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
  • সোমবার দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক বা দুই জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
  • মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের (7 থেকে 11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বাকি জেলাগুলিতে কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রতি ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
  • বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় অধিকাংশ এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7 থেকে 11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সঙ্গে, ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
  • বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতেরও (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের কিছু জায়গায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
  • শুক্রবার সমস্ত জেলার অধিকাংশ এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
  • উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত কম । তবে আগামী 7 দিনে ধীরে ধীরে বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য হলেও বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।

শনিবার কেমন ছিল আবহাওয়া

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 2.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 90 এবং সর্বনিম্ন 51 শতাংশ ।

