জেলায় জেলায় সতর্কতা, ঝোড়ো হাওয়া-শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস

জেলায় জেলায় সতর্কতা, ঝোড়ো হাওয়া-শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস
আগামী সাতদিন বঙ্গের আবহাওয়ায় খুব একটা হেরফের নেই ৷ সোমবার ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত-সহ বৃ্ষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে একাধিক জেলায় ৷
Published : March 16, 2026 at 8:30 AM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: আংশিক মেঘলা আকাশ ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে রাজ্যে 'দুর্যোগ'পূর্ণ আবহাওয়া এখন চলবে ৷ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হবে । আবার কোথাও শিলাবৃষ্টিরও পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ।
এদিকে আবহাওয়ার এমন পূর্বাভাস হওয়া সত্ত্বেও রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ বাঁকুড়ায় ছিল 37.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা দক্ষিণবঙ্গে সর্বোচ্চ । উত্তরবঙ্গের মালদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 34.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দক্ষিণবঙ্গে আগামী 24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিবর্তন নেই । পরবর্তী দুই দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 2 থেকে 4 ডিগ্রি কমতে পারে । বীরভূমের কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন নেই ।
কেন বঙ্গের আকাশে মেঘের ঘনঘটা ? বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে অনুকুল বায়ুপ্রবাহ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশের কারণে জেলায়, জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের উপরের 5টি জেলায় দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে ।
আবহাওয়ার সতর্কতা- হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই সপ্তাহ ধরেই দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে । ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা কোথাও নেই । তবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে । কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আগামিকাল পর্যন্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে । আজ দিনের আকাশ মূলত আংশিক মেঘলা থাকবে । বিকেলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 23 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
পাহাড়ে আজ কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
- আজ সোমবার উত্তরবঙ্গজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও 40-50 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাত হতে পারে ।
- মঙ্গলবার উপরের পাঁচটি জেলার তিনটি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি-সহ ঝড় ও দমকা হাওয়া বইতে পারে । বাকি জেলাগুলিতে কিছু জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
- 18, 19, 20 মার্চ অর্থাৎ বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ক'য়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । তারপর থেকে আবহাওয়ায় উন্নতি ঘটবে ৷ বৃষ্টির দাপট কমবে ।
সমতলে কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
- দক্ষিণবঙ্গে তুলনায় বৃষ্টির দাপট কম । হাওয়া অফিস আগামী কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে । আজ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার, দমকা হাওয়ার গতিবেগ হতে পারে 70 কিলোমিটার পর্যন্ত ৷
- মঙ্গলবার দুই 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং দুই বর্ধমানের ক'য়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ।
- 18, 19, 20 মার্চ অর্থাৎ বুধ থেকে শুক্রবার দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । বুধবারের পর থেকেই বৃষ্টি কমবে রাজ্যের জেলাগুলিতে ৷ কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রির নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 98 ও সর্বোচ্চ 83 শতাংশ ।