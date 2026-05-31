জুনের শুরুতেই দুর্যোগ উত্তরে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হলেও বাড়বে তাপমাত্রা
আগামী 48 ঘণ্টায় তাপমাত্রা নিয়ে বড় আপডেট দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ দক্ষিণবঙ্গে আজও ঝড়বৃষ্টি চলবে ৷ জুনের 4 তারিখ থেকে ফের দুর্যোগ উত্তরবঙ্গে ৷
Published : May 31, 2026 at 9:12 AM IST
কলকাতা, 31 মে: আবহাওয়ার মুড বদলে কলকাতা-সহ বাংলার জেলায় জেলায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি স্বস্তি এনেছে সকলের মধ্যে । তাপমাত্রাও এক লাফে বেশ খানিকটা কমে গিয়েছে । আগামী 48 ঘণ্টায় তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই । সোমবার থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা ৷
কেন বঙ্গের আকাশে মেঘের ঘনঘটা ?
দক্ষিণবঙ্গে আগামী 24 ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো । মধ্য পাকিস্তান থেকে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও দক্ষিণ ওড়িশার উপর দিয়ে বিস্তৃত রয়েছে । পাশাপাশি, মধ্য বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রগর্ভ মেঘের সৃষ্টি হবে । এর জেরে বিভিন্ন জেলায় দমকা হাওয়া, বজ্রপাত এবং বিক্ষিপ্ত থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আগামী 4 মে থেকে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে ৷ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী 4 জুন থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির আরও বৃদ্ধি পেতে পারে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কমবে । তবে আজও পশ্চিমের বেশ কিছু জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস । সোমবার থেকে ঝড়বৃষ্টি কমবে বাড়বে তাপমাত্রা ।
আজ আবহাওয়া কেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে আজ নীচের দিকের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । ঝড়বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গেও । তবে মঙ্গলবার থেকে ফের আরও এক দফায় প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হবে উত্তরবঙ্গে । মৎস্যজীবীদের জন্য কোনও সতর্কবার্তা আজ আর নেই । আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
দক্ষিণবঙ্গে কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা । বিকেল বা সন্ধ্যারাতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে ৷ আজও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় । এই জেলাগুলিতে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টিতে স্বাভাবিকের নীচে নেমেছে পারদ । আগামী 48 ঘণ্টায় তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই । আগামিকাল সোমবার থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা ৷
উত্তরবঙ্গে কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
আজ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে মালদা এবং দুই দিনাজপুরে । 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস । সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে উত্তরবঙ্গে । মঙ্গলবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস । মঙ্গলবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপরের তিনটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলায় । বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ফের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
শনিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 ও সর্বনিম্ন 72 শতাংশ ।