উত্তরে দুর্যোগ অব্যাহত, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণেও
আজ দিনের বেলা আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । বিকেলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ও 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : March 15, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 15 মার্চ: সপ্তাহভর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজবে রাজ্য ৷ নতুন সপ্তাহেও উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগ চলবে । দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ রবিবার উত্তরবঙ্গের উপরোক্ত পাঁচটি জেলার অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও হতে পারে (7–11 সেমি)। সঙ্গে 40–50 কিমি বেগে দমকা হাওয়া, বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে । বাকি জেলাতেও কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি ও 30–40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
16 মার্চ সোমবার উত্তরবঙ্গজুড়েই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি পরিস্থিতি বজায় থাকবে । কোথাও কোথাও 40–50 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷
17 মার্চ মঙ্গলবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলাগুলিতে কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে । উপরের পাঁচটি জেলাতেই বজ্রপাত-সহ ঝড় ও দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
18 মার্চ বুধবার থেকে বৃষ্টির দাপট কমবে । উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ।
19 মার্চ বৃহস্পতিবার এক-দু'জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
20 মার্চ শুক্রবার ফের কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে সপ্তাহান্তে বৃষ্টি কমবে । তখন থেকে শুষ্ক আবহাওয়া থাকার পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কম থাকবে । আগামী কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস । আজ রবিবার
দুই বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে । কোথাও কোথাও বজ্রপাত ও দমকা হাওয়া বইবে । গতিবেগ ঘণ্টায় 40–50 কিলোমিটার ।
সোমবার 16 মার্চ দক্ষিণবঙ্গজুড়েই বৃষ্টির সম্ভাবনা । দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 50–60 কিলোমিটার, দমকায় 70 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে ।
মঙ্গলবার 17 মার্চ দুই 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং দুই বর্ধমানে কয়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ।
18, 19 এবং 20 মার্চ অর্থাৎ বুধ-বৃহস্পতি-শুক্রবার দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোটের ওপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । তবে মঙ্গলবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ফলে নতুন সপ্তাহের অর্ধেকের বেশি সময়ই রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 05.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.01 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 58 এবং সর্বোচ্চ 86 শতাংশ ।