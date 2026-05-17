কয়েক পশলা বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে জুটলেও গরম যথেষ্ট, উত্তরে সতর্কতা

কয়েক পশলা বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে জুটলেও গরম যথেষ্ট, উত্তরে সতর্কতা
রবিতে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণেই বঙ্গের দুয়ারে বৃষ্টি ৷
Published : May 17, 2026 at 7:36 AM IST
কলকাতা, 17 মে: বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে একাধিক জেলা ভিজলেও জৈষ্ঠ্যের গরম ভালোই মালুম হচ্ছে । অস্বস্তিজনক আর্দ্রতাযুক্ত গরমে জেরবার জনজীবন ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় এবং অনুকূল বাতাসের জেরে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ-উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
উত্তর বিহার থেকে উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে দক্ষিণ অসম পর্যন্ত একটি পূর্ব-পশ্চিম নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে । একইসঙ্গে শনিবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, আন্দামান সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পুরো অংশে অগ্রসর হয়েছে । ফলে ভারতের স্থলভাগের দুয়ারে বর্ষা ।
আজ, রবিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আজ থেকে আগামী ক'য়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
- পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়ায় ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । অন্য জেলাগুলিতেও 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
- আগামিকাল সোমবার উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
- মঙ্গল ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
- বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে বলে পূর্বাভাস ।
আজ থেকে আগামী ক'য়েকদিন উত্তরবঙ্গে কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?
- উত্তরবঙ্গে আগামিকাল সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টি বাড়বে । আজ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উপরের পাঁচটি জেলার তিনটি অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । এছাড়াও সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ ও ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
- আগামিকাল সোমবার জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
- বুধবার ফের উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বাড়তে পারে ।
শনিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 ও সর্বনিম্ন 66 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 16.4 মিলিমিটার ।