আজ রাতে কলকাতায়-সহ আট জেলার ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা, দুর্যোগ বৃহস্পতিতেও

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কালবৈশাখী সতর্কতা ৷ ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় 80 কিমি ৷ তাপমাত্রা আরও নামতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ৷

hundersquall as Kaal Baisakhi
আট জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা (ফাইল চিত্র)
Published : April 8, 2026 at 8:48 PM IST

কলকাতা, 8 এপ্রিল: চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় কলকাতায় কালবৈশাখীর দাপাদাপি। আজ বেশি রাতে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ আটটি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস ৷ ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে প্রতি ঘণ্টায় 80 কিমি ৷

এদিন সন্ধ্যায় আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলেন, “আগামী 24 ঘণ্টা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় দমকা হাওয়ার দাপট দেখা যাবে। কোথাও কোথাও 50 থেকে 60 কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়াও বইতে পারে ৷ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়াতে প্রবল ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । আজ সন্ধ্যা থেকে আগামিকাল সকাল পর্যন্ত দার্জিলিং ও কালিম্পঙে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ভারী বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ৷"

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস (ইটিভি ভারত)

তিনি জানান, বৃষ্টিপাতের রেশ আগামী দিন কয়েকও বজায় থাকতে চলেছে ৷ তার জেরে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমত্রা স্বাভাবিকের আশপাশেই থাকতে পারে ৷ এরপর থেকে তা আবারও বাড়তে শুরু করবে ৷ মানে এপ্রিলের শুরু থেকে চলতে থাকা গরমের হাত থেকে সাময়িক নিস্তার মিললেও সেই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে না ৷

তিনি আরও বলেন, "আজ কলকাতায় রাতের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আগামিকালও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে ৷ 10 তারিখ থেকে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 4-6 ডিগ্রি বাড়বে ৷" আজ হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷"

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের এক বিশেষ সূত্র জানিয়েছে, এই সমস্ত জেলায় বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ ঘণ্টায় 80 কিমি হতে পারে ৷ এছাড়া নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর 14 পরগনাতেও লাল সতর্কতা রয়েছে । এখানে ঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় 60-70 কিমি ৷ হুগলি, পূর্ব বর্ধমান ও উত্তর 24 পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শিলাবৃষ্টি হতে পারে বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে ৷ দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিমি গতিতে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলায় 40 থেকে 50 কিমি গতিবেগে ঝড় হতে পারে।

HUNDERSQUALL AS KAAL BAISAKHI
