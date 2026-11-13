রমরমিয়ে ব্যবসা বিএড কলেজে, রাজ্যকে চিঠি সিকিম সরকারের ! আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা বহাল

রমরমিয়ে ব্যবসা বিএড কলেজে, রাজ্যকে চিঠি সিকিম সরকারের ! আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা বহাল
High Court upholds ban: বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন , যতদিন কলেজগুলির affiliation সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, 2026-28 শিক্ষাবর্ষে ভর্তির আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভব নয় ৷
Published : November 13, 2026 at 2:55 PM IST
কলকাতা 13 নভেম্বর: বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শতাধিক কলেজে ডিএলএড ও বিএড কোর্সে (2026-28) শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তির উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট । 205টি কলেজের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো-সহ অন্যান্য সমস্যার কারণে চলতি শিক্ষাবর্ষে অন্তর্ভুক্তি (affiliation) পুনর্নবীকরণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া ভর্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ।
এদিনই আবার সরকারি আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, রাজ্যের বিএড, ডিএলএড কলেজগুলির যথাযথ পরিকাঠামো-সহ নানা বিষয় না থাকা সত্ত্বেও রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে । টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি নিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে । এ ব্যাপারে সিকিম সরকার রাজ্যকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে ওখানকার ছাত্রছাত্রীরা পয়সা দিয়ে ডিগ্রি কিনছেন । সে ব্যাপারে রাজ্য ইতিমধ্যে অনুসন্ধানও করেছে । রাজ্যের সম্মান বাইরের রাজ্যের কাছে নষ্ট হচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয় ।
বিচারপতি সিনহা রাজ্যের দেওয়া সেই চিঠি দেখার পর নির্দেশে জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপাতত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বহাল থাকবে । তবে 15 দিনের মধ্যে কলেজগুলোর বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় ।
আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল 60টির বেশি কলেজ । আজ বিচারপতি অমৃতা সিনহা সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ডিএলএড কলেজগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন , যতদিন তাদের affiliation সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, 2026-28 শিক্ষাবর্ষে ভর্তির আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভব নয় ।
যদিও কলেজগুলি জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যে শো-কজের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য জানিয়ে চিঠি দিয়েছে । তাই এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হোক । বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছেন, এই কলেজগুলির পরিকাঠামো-সহ অন্যান্য বিষয়ে তাদের বক্তব্য খতিয়ে দেখে বিশ্ববিদ্যালয় যদি সন্তুষ্ট হয়, তবেই ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কলেজগুলিকে ফের ভর্তির অনুমতি দিতে পারে । 15 দিনের মধ্যে বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।
অন্যদিকে, বিএড কলেজগুলিও একইভাবে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল । হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ বহাল রেখে জানিয়েছে, প্রত্যেকটি কলেজকে আগামী 15 দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শোকজ নোটিশের উত্তর দিতে হবে । তারপর বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নেবে এই কলেজগুলি চলতি শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিতে পারবে কি না ।
কলেজগুলির পক্ষে আইনজীবীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভালো করে খতিয়ে না দেখেই এই নির্দেশ জারি করেছে । প্রতিটি কলেজের সমস্যা আলাদা । পরিকাঠামো-সহ অন্যান্য ক্ষেত্র ভালো করে যাচাই না করে সামগ্রিক নির্দেশ জারি করা যায় না । পাশাপাশি, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থও দেখা জরুরি ।