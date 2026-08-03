বাইকে এসে এলোপাথাড়ি গুলি, নলহাটিতে রক্তাক্ত 3 ব্যবসায়ী

বাইকে এসে এলোপাথাড়ি গুলি, নলহাটিতে রক্তাক্ত 3 ব্যবসায়ী
দু'টি বাইকে এসে হামলার অভিযোগ চার দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে । দুই ব্যবসায়ীর শরীরে একাধিক গুলি, একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । ব্যবসায়িক বিবাদের সূত্র খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
Published : August 3, 2026 at 4:37 PM IST
নলহাটি, 3 অগস্ট: রাত তখন প্রায় 10টা । দিনের ব্যবসা শেষ করে শপিং মল বন্ধ করেছিলেন । দুই পরিচিতকে সঙ্গে নিয়ে দু'টি মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন । বাড়ি আর কয়েক মিনিটের পথ । কিন্তু তার আগেই অন্ধকার রাস্তার ধারে ওত পেতে থাকা দুষ্কৃতীদের হামলায় রক্তাক্ত হলেন তিন যুবক । একের পর এক গুলি ছুড়ে চম্পট দেয় হামলাকারীরা । ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমের নলহাটিতে ।
রবিবার রাতে নলহাটি থানার উদয়নগর গ্রামের কাছে বৈধরা-নলহাটি রাস্তায় এই হামলার ঘটনা ঘটে । আহত তিনজন হলেন শাহে আলম শেখ, রেজ্জাক শেখ (ওরফে জনি শেখ) এবং হাবিবুল হোসেন । তিনজনই উদয়নগর গ্রামের বাসিন্দা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নলহাটি শহরে শাহে আলম শেখের একটি শপিং মল রয়েছে । রবিবার রাতে শপিং মল বন্ধ করে তিনি রেজ্জাক শেখ ও হাবিবুল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে দু'টি মোটরবাইকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন । অভিযোগ, উদয়নগর গ্রামের কাছে একটি বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মারের পাশে অন্ধকারে আগে থেকেই দু'টি মোটরবাইকে চার দুষ্কৃতী ওত পেতে ছিল ।
শাহে আলমদের বাইক সেখানে পৌঁছতেই প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে । মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় । অভিযোগ, কোনও সতর্কতা ছাড়াই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা । হামলার পর জয়পুরমুখী রাস্তা ধরে দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা ।
আহত হাবিবুল হোসেনের দাবি, হামলাকারীরা মোট 11 রাউন্ড গুলি চালায় । তার মধ্যে চারটি গুলি রেজ্জাক শেখের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাগে । শাহে আলম শেখের শরীরে লাগে দু'টি গুলি । হাবিবুলের কাঁধে একটি গুলি বিদ্ধ হয়ে শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায় ।
গুলির শব্দে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন । রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে প্রথমে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে শাহে আলম ও রেজ্জাকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ।
হাসপাতাল সূত্রের খবর, সোমবার সকালে দুই আহতের অস্ত্রোপচার করে শরীর থেকে গুলি বের করা হয়েছে । তবে রেজ্জাক শেখের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন । অন্যদিকে হাবিবুল হোসেন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজেই চিকিৎসাধীন ।
ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । রাতের অন্ধকারে প্রকাশ্য রাস্তায় এমন দুঃসাহসিক হামলা ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ব্যবসা সংক্রান্ত পুরনো কোনও বিবাদ বা ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই এই হামলা হয়ে থাকতে পারে । তবে অন্য কোনও সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না । ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ ।
রাতের নির্জন রাস্তায় মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া এই রক্তাক্ত হামলা ফের প্রশ্ন তুলে দিল, বীরভূমে কি ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে দুষ্কৃতীদের দাপট ?