তিস্তা সেতুতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, তিন যুবকের মৃত্যু
Jalpaigurui Road Accident: বাইক আরোহীদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার্ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : November 20, 2026 at 10:36 AM IST
জলপাইগুড়ি, 20 নভেম্বর: পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তিন যুবকের । বৃহস্পতিবার মাঝরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়িতে তিস্তা সেতুর উপর । জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়িগামী সেতুর শেষ প্রান্তে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি মোটর বাইক । তাতেই ছিলেন তিন যুবক ৷
বাইকটি অক্ষত থাকলেও দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অন্যজনের মৃত্যু হয় ৷ এই বিষয়ে জলপাইগুড়ির এক পুলিশ আধিকারিক জানান, তিন জনের মৃত্যু হয়েছে । কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িও জানিয়েছে দুর্ঘটনায় তিন জন মারা গিয়েছেন ।
মৃতরা হলেন রিজু মণ্ডল (22), রোহন রায় (22) ও সত্য কেরানি (23)। তিনজনই জলপাইগুড়ি খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা । দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ । তিস্তা সেতুর উপর বাইক ও তিন আরোহী ছিটকে পরে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ গিয়ে মৃত ও আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । বাইক আরোহীদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না বলে জানা গিয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায় । কিন্তু কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে ধোঁয়াশা ৷
জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি যাওয়ার পথে 27 নং জাতীয় সড়কের তিস্তা সেতুর ময়নাগুড়ির দিকে শেষ প্রান্তে বাইক দুর্ঘটনাটি ঘটে । আহতকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ । কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার পর তিস্তা সেতুতে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল ।
ট্রাক ড্রাইভার শামিম মোল্লা বলেন, "আমরা হরিদ্বার থেকে কোচবিহার যাচ্ছিলাম । এই বাইক আরোহীরা আমাদের দ্রুতগতিতে ওভার টেক করেছিল । তিস্তা সেতুতে এসে দেখি তিনজনেই পড়ে রয়েছে । কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল বোঝা গেল না ।"