ডুয়ার্সের চ্যাংমারি চা-বাগানে ক্যান্টারের ধাক্কায় মৃত 3 চা শ্রমিক, আহত 11
Accident in Chengmari Tea Garden: শ্রমিকদের নিয়ে ফেরার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলাতেই দুর্ঘটনা বলে খবর ৷
Published : November 23, 2026 at 6:30 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 নভেম্বর: চা বাগানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । নিয়ন্ত্রণ হারানো ক্যান্টারের ধাক্কায় মৃত 3 চা শ্রমিক । ঘটনায় আহত 11 জন । যার মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।
জানা গিয়েছে, ডুয়ার্সের নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানের একটি ক্যান্টার গাড়ি আপার চ্যাংমারি থেকে ডিপা লাইনে আসছিল । সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাস্টম অফিসের দিকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয় ৷ মৃতদের নাম শিব সোরেন (40), হরিলাল ওড়াও (50), সুরজ ওরাঁও (40) ৷ জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারি বীণাপানি জানান, দুর্ঘটনায় 3 জনের মৃত্যু হয়েছে । আহত হয়েছেন 11 জন।
এই বিষয়ে নাগরাকাটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেংরা জানান, আপার লাইন থেকে শ্রমিকদের নিয়ে ডিপা লাইনে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি কাস্টম অফিসে ঢুকে পড়ে । দুর্ঘটনায় 3 জন চা শ্রমিকের মৃত্যু হয় । ঘটনায় আহত 12 জনকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।