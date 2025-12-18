যুবভারতী-কাণ্ড: সময়েই শোকজের জবাব দিলেন ডিজি-ক্রীড়াসচিব, নজরে পরবর্তী পদক্ষেপ

যুবভারতী-কাণ্ড: সময়েই শোকজের জবাব দিলেন ডিজি-ক্রীড়াসচিব, নজরে পরবর্তী পদক্ষেপ
যুবভারতী-কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা এবং বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমারকে শোকজ করা হয়েছিল ৷
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় এবার তদন্ত কমিটির কাছে নিজেদের বক্তব্য পেশ করলেন রাজ্যের তিন শীর্ষকর্তা । বুধবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার তাঁদের লিখিত জবাব জমা দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ।
গত শনিবারের ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় মঙ্গলবারই এই তিন আধিকারিককে শোকজ করা হয়েছিল । বলা হয়েছিল, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটির কাছে তাঁদের জবাব দিতে হবে 24 ঘণ্টার মধ্যে । হিসেব মতো বুধবার বিকেলের মধ্যেই তাঁদেরকে জবাব দিতে হত । নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই তিনকর্তা নিজেদের শোকজের জবাব কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন । তবে তাঁরা জবাবে ঠিক কী লিখেছেন বা ঘটনার ব্যাখ্যা হিসেবে কী যুক্তি দেখিয়েছেন, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আর্জেন্তিনার ফুটবল তারকা মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি সামনে আসে । অভিযোগ, ভিআইপি এবং রাজনৈতিক নেতাদের ভিড়ে সাধারণ দর্শকরা মেসিকে দেখার সুযোগই পাননি । নিরাপত্তার কারণে মাত্র 23 মিনিট পরেই মাঠ ছাড়েন মেসি । হাজার হাজার টাকার টিকিট কেটেও মহাতারকাকে দেখতে না-পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শকরা, স্টেডিয়ামে ভাঙচুরও চালানো হয় ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর নির্দেশেই যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় গাফিলতি খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি । গ্রেফতার করা হয় আয়োজক শতদ্রু দত্তকে ৷ তারপরেও প্রশাসনিক মহলে প্রশ্ন উঠছিল ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে নিয়ে । মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ তদন্তের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সেই ইস্তফাপত্র গ্রহণও করেন । আপাতত দফতরটি নিজের হাতেই রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
শুধু ক্রীড়ামন্ত্রী নয়, যুবভারতীর ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে শোকজ করা হয়েছিল । একইসঙ্গে শোকজ করা হয়েছিল বিধাননগরের সিপি মুকেশ কুমার ও ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহাকে । বুধবার তাঁদের শোকজ-এর জবাব জমা পড়ার পর নবান্নের তরফ থেকে আদৌ কোনও পদক্ষেপ করা হয় কি না সেটাই এখন দেখার ।