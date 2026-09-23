বন্দুক ধরার আর প্রয়োজন নেই ! বাঁকুড়ায় অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করে বললেন 3 শীর্ষ মাওবাদী

বন্দুক ধরার আর প্রয়োজন নেই ! বাঁকুড়ায় অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করে বললেন 3 শীর্ষ মাওবাদী
Maoists surrender in Bankura: তাঁদের বিরুদ্ধে খুন এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন-সহ মোট 75টিরও বেশি গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে ৷ নির্ভীক চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 23, 2026 at 6:54 PM IST
বাঁকুড়া, 23 সেপ্টেম্বর: অস্ত্র ছেড়ে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এলেন নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই মাওবাদীর তিন শীর্ষ কমান্ডার । রাজ্য সরকারের 'সারেন্ডার-কাম-রিহ্যাবিলিটেশন' অর্থাৎ আত্মসমর্পণ তথা পুনর্বাসন নীতির ওপর আস্থা রেখে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের ধারাবাহিক ও যৌথ অভিযানের মুখে অস্ত্র সংবরণ করলেন তাঁরা ।
বুধবার পশ্চিম জোন এডিজির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন তিন মাওবাদী নেতা-নেত্রী । তাঁরা হলেন জবা মাহাতো, নয়নতারা সাহু ও রামপ্রসাদ মাণ্ডি । একসময় এই তিন শীর্ষ মাওবাদী নেতা-নেত্রী তাঁদের ব্যবহৃত ছদ্মনামে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম অঞ্চলে দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয় ছিলেন । তাঁদের বিরুদ্ধে খুন এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন-সহ মোট 75টিরও বেশি গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে পুলিশের খাতায় ।
প্রসঙ্গত, গত মাসের 4 অগস্ট ঝাড়খণ্ড পুলিশের হাতে এক মাওবাদী নেতা গ্রেফতার হন ৷ সেই গ্রেফতারি বর্তমান সক্রিয় মাওবাদী নেটওয়ার্কে বড়সড় আঘাত হানে । এদিন আত্মসমর্পণের সময় তিন মাওবাদী পুলিশের হাতে তুলে দেন একটি একে 47-সহ তিনটি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ।
2011 সালের পূর্বে জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চলত মুখ ও মুখোশের খেলা । মুখে গামছাধারীদের আতঙ্কে শিহরিত ছিলেন এলাকাবাসী । রক্তের হোলি খেলা হত জঙ্গলমহলে । বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাওবাদীদের কার্যকলাপ তৎকালীন প্রশাসনকে বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল । মাও দমনের জন্য বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলে রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরপর অভিযান চালায় । পুলিশি অভিযানের পরে মাও দমন ক্ষণিকের জন্য হলেও সম্পূর্ণরূপে দমানো যায়নি তাদের ।
তবে 2011 তে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন নীতি এবং পুলিশি তৎপরতায় বহু মাওবাদী ক্যাডার অস্ত্র ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন । সম্প্রতি বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার পিভিজি সতীশের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযানে মাওবাদীদের সূত্র ধরে গভীর জঙ্গল থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল । সেই ধারাবাহিক সাফল্যের ফলশ্রুতি হিসেবেই আজ এই তিন শীর্ষ নেতার আত্মসমর্পণ সম্পন্ন হল ।
পশ্চিমাঞ্চলের এডিজি আনন্দ কুমার জানান, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সারেন্ডার কাম রিহ্যাবিলিটেশন আইনে তিনজন শীর্ষ মাওবাদী নেতৃত্ব আত্মসমর্পণ করেছে ৷ ওদের বিরুদ্ধে আশিটিরও বেশি মামলা রয়েছে ৷ ওদের কাছ থেকে একে 47-সহ তিন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয় ৷ পরবর্তীতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ওদের ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী রামপ্রসাদ মাণ্ডি ওরফে শচীন জানান, "আমরা যে কারণে বন্দুক ধরেছিলাম তার আর প্রয়োজন নেই ৷ বন্দুক ধরার আর কোনও ইস্যু আমরা খুঁজে পাইনি । বর্তমান সরকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করছে, যদিও এখনও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা বাকি রয়েছে ৷"