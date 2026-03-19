আমার খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে ! টিকিট না-পেয়ে আক্ষেপ 3 বারের বিধায়কের

আমার খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে ! টিকিট না-পেয়ে আক্ষেপ 3 বারের বিধায়কের
2006, 2011 এবং 2016 সালে পরপর তিনবার কুলটি বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে ভোটে জিতেছিলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : March 19, 2026 at 5:34 PM IST
আসানসোল, 19 মার্চ: একসময় কুলটি মানেই শুধু ছিল উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় । নিজেও বিভিন্ন মিছিল, মঞ্চে চিৎকার করে বলতেন 'কুলটিতে উজ্জ্বলই শেষ কথা বলে' । কুলটি বিধানসভায় তিনবারের হ্যাটট্রিক করা বিধায়ক ছিলেন । শুধু তাই নয়, বাম আমলে কুলটির বুকে জোড়া ফুল ফুটিয়েছিলেন তিনি । সেই উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় গত বিধানসভা ভোটে মাত্র 600 ভোটে হেরে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থীর কাছে । সম্ভবত তারই খেসারত দিতে হল এবার । তিনি তৃণমূলের টিকিট পেলেন না । আর তাই আক্ষেপের স্বর বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে, "আমার খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে, তবে দলের সঙ্গেই আছি ।"
2006 সালে তখন বাম আমল ৷ কুলটি বিধানসভার আসন বামেদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তৃণমূলের উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় । গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে সেই লড়াই দৃষ্টান্তমূলক হয়েছিল । সেখানেই থেমে থাকা নয়, এরপর 2011 এবং 2016 সালে পরপর তিনবার জিতে হ্যাট্রিক করেছিলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় । অন্যদিকে কুলটি পুরসভার তৎকালীন সময়ে চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি ।
যদিও বিধায়ক বা চেয়ারম্যান পদে থাকলেও একেবারে সাধারণ জীবনযাত্রা তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল কুলটির মানুষের কাছে । কখনও চার চাকা গাড়িতে চাপেননি । সমর্থকদের মোটরসাইকেলের পিছনে বসেই উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছুটে যেতেন । কোনও গ্রামের প্রাচীন মেলা থেকেও দেখা যেত মাঝরাত্তিরে বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় একাই কোনও সমর্থকের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে বাড়ি ফিরছেন । তিনি বলতেন, "আমার কোনও শত্রুই নেই, তাই কিসের ভয় ।"
কিন্তু গত বিধানসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পর থেকেই কার্যত কোনঠাসা হতে শুরু করেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় । একদিকে শারীরিক অসুস্থতা, অন্যদিকে কুলটিতে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তাঁকে বারবারই ফিকে করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । একসময় যিনি ছিলেন জনপ্রিয় বিধায়ক, জননেতা, কুলটি পুরসভার চেয়ারম্যান, তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান, বর্তমানে তাঁর পরিচয় শুধুই একজন কাউন্সিলর ।
এবার ভোটে কুলটি অঞ্চলে জল্পনা ছিল যাই হয়ে যাক না কেন একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের উপরেই ভরসা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি । কুলটিতে তৃণমূল প্রার্থী করেছে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের ভাই অভিজিৎ ঘটককে । কুলটির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়াতে আসানসোল থেকে কাউকে নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে এমনটাই ধারণা স্থানীয় মানুষজনের । স্বভাবতই উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ব্রাত্য হয়েছেন । তবু দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেননি তিনি । দলের প্রচারে প্রথম দিন থেকেই রয়েছেন ।
তবে ভেতরে আক্ষেপ রয়েছে নিশ্চয়ই । আর সেই আক্ষেপই বেরিয়ে এল তাঁর গলা দিয়ে । টিকিট কেন পেলেন না, এমন কথা জিজ্ঞেস করাতেই উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমার খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে । তবে অবশ্যই আমি দলের সঙ্গে আছি । মানুষজনকে আমি কখনোই বলতে যাব না তোমরা বিজেপি বা অন্য দলকে ভোট দাও । আমি বলবো তৃণমূল প্রার্থীদেরই জেতাও দিকে দিকে । দল আমাকে থাকতে বললেও আমি দলের সঙ্গে থাকবো, দল না থাকতে বললেও আমি দলের সঙ্গেই থাকব ।"