খড়গপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, স্নানে নেমে কাঁসাই নদীতে তলিয়ে গেল তিন কিশোর

খড়গপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, স্নানে নেমে কাঁসাই নদীতে তলিয়ে গেল তিন কিশোর
সোমবার সকালে ছয় কিশোর নদীতে স্নান করতে নেমেছিল৷ তিনজন বেঁচে গেলেও তিনজন মারা গিয়েছে৷
Published : June 1, 2026 at 4:10 PM IST
মোহনপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর), 1 জুন: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুরে৷ নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল তিন কিশোর৷ মৃতদের বাড়ি খড়গপুর পুরসভা এলাকায়৷ ওই তিনজনের সঙ্গে আরও তিনজন স্নান করতে নেমেছিল৷ তারা অবশ্য বেঁচে গিয়েছে৷ পুলিশ দেহ উদ্ধার করেছে৷ তদন্ত শুরু হয়েছে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর শহরের বাসিন্দা ছয় কিশোর সোমবার সকালে কাঁসাই নদীতে স্নান করতে নামেন৷ ঘটনাস্থল পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের মোহনপুরের অ্যানিকেত বাঁধের কাছে৷
সেখানকার বাসিন্দারাই তলিয়ে যাওয়া ছ’জনের মধ্যে তিন কিশোরকে উদ্ধার করেন৷ বাকি তিনজনের দেহ উদ্ধার হয়৷ পরে পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়৷ সেখানেই চিকিৎসকরা ওই তিন কিশোরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন৷
স্থানীয় বাসিন্দা তপন সামন্ত, স্বরূপ দাস বলেন, ‘‘সকালবেলায় ছয় বন্ধু মিলে এসেছিল৷ বাঁধের কাছে স্নান করতে নামে তারা৷ কিন্তু তারা জলের গভীরতা বুঝতে পারেনি৷ এরপর ছয় বন্ধুই তলিয়ে যায়। পরে তিনজনকে উদ্ধার করা গেলেও বাকি তিনজনকে উদ্ধার করা যায়নি। তারা মারা যায় এই জলে। ওদের প্রত্যেকের বাড়ি খড়গপুরে।’’
এই নিয়ে পুলিশ এখনই কিছু বলতে নারাজ৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, যে ছ’জন স্নান করতে নেমেছিল, তারা প্রত্যেকেই নাবালক৷ যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্য়ে একজনের বয়স 17৷ দ্বিতীয় জনের বয়স 16৷ তৃতীয় জনের বয়স 15৷ যে তিনজনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তারাও প্রায় সমবয়সী৷ পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে৷ যে তিনজন বেঁচে গিয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে৷
যদিও এই ঘটনা ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে৷ ওই ছয় কিশোর কি জানত না যে ওই জায়গায় জলের গভীরতা কতটা? স্থানীয়রা বলছেন, এই জায়গায় আগেও একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটাও কি ওই কিশোররা জানত না? কারণ, প্রতিবছরই এখানে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে যায় কেউ না কেউ। তার পরও কীভাবে এই এলাকায় গিয়ে স্নান করতে নেমে গেল ওই ছয় কিশোর, সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে৷
এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছ’জনের বাড়ি খড়গপুর পুরসভা এলাকায়৷ তবে কেউই এক জায়গার বাসিন্দা নয়৷ প্রত্যেকেই খড়গপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে থাকেন৷ তাদের পরিবারকে পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয়৷ মৃত তিন কিশোরের পরিবারের সদস্য়রা শোকস্তব্ধ৷