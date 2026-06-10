স্কুলের নির্মাণ কাজেও চুরি ! তিন মাসেই ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ, মাথা ফাটল পড়ুয়াদের

স্কুলের নির্মাণ কাজেও চুরি ! তিন মাসেই ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ, মাথা ফাটল পড়ুয়াদের
সাড়ে 6 লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কারের কাজ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভেঙে পড়ল ছাদের অংশ ৷ আসানসোলে আহত 3 ছাত্র ৷
Published : June 10, 2026 at 3:56 PM IST
আসানসোল, 10 জুন: মাত্র তিন মাস আগে স্কুলের জলছাদ-সহ অন্যান্য সংস্কারের কাজ করা হয়েছিল। সাড়ে 6 লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কারের কাজ করার পরেও তিন মাসের মধ্যেই ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙড়। আর যার ফলে আহত হয় তিন ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের বারাবনি বিধানসভা এলাকার আমনালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।
ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি স্কুলে ছুটে যান বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়। অরিজিৎ রায় জানিয়েছেন, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে। ঠিকাদার এবং ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বুধবার সকালে স্কুলের ক্লাস চলাকালীন ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে, বারাবনির আমনালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই ঘটনায় তিনজন ছাত্র আহত হয়েছে। একজনের মাথা ফেটে যায়। বাকি দু'জনের হাতে ও পায়ে অল্প বিস্তর চোট লেগেছে। আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরা।
স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্তু দে বলেন, "গত মার্চ মাসেই ব্লক অফিস থেকে স্কুলের সংস্কারের কাজ করা হয়েছিল। প্রায় সাড়ে 6 লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্কুলের জলছাদ থেকে শুরু করে স্কুলের রং করা সবকিছুই করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ছাদের অংশ ভেঙে পড়ল। অর্থাৎ তার থেকেই বোঝা যায় যে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হয়েছিল।"
ঘটনার খবর শুনে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাত্রদের অভিভাবকরা স্কুলে গিয়ে পৌঁছয়। তাঁরা স্কুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অন্যদিকে, বিষয়টির কথা জানতে পেরেই স্কুলে পরিদর্শনে যান বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে অরিজিৎ রায় কথা বলেন। প্রধান শিক্ষক স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি কাজের পর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিলেও কত টাকার কাজ হয়েছে সেই সম্পর্কে কোন স্বীকারোক্তি দেননি ব্লক অফিসকে ৷
বিধায়ক অরিজিৎ রায় জানিয়েছেন, "গত 15 বছর ধরে শুধুই চুরি করেছে প্রাক্তন সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও কেউ বাদ দেয়নি। দেখা যাচ্ছে সাড়ে 6 লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। অথচ সামান্য জলছাদ করে এবং নিম্নমানের কাজ করে টাকা লুট করা হয়েছে। ছোট ছোট শিশুরা আজ আহত হল। আরও বড় ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে যেতে পারত। যে ঠিকাদার এই কাজ করেছেন এবং যে ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকেই রেয়াত করা হবে না।"