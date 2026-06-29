স্কুল থেকে মরণ স্নান! ফের দামোদরে ডুবে তিনছাত্রের মৃত্যু
কয়েকদিন আগে আসানসোলের ডিএভি স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র মাইথনে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিল৷
Published : June 29, 2026 at 7:48 PM IST
আসানসোল, 29 জুন: কয়েকদিন আগেই আসানসোলের ডিএভি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র স্কুল থেকে বন্ধুদের সঙ্গে পালিয়ে মাইথনে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিল। এবার কুলটির নিয়ামতপুরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের তিন ছাত্রও একই ভাবে দামোদর নদে তলিয়ে গেল।
সোমবার দুপুরে ওই তিন ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল থেকে ডিসেরগড়ে দামোদরে স্নান করতে গিয়েছিল। বিপজ্জনক সতর্কীকরণ বোর্ড দেখেও তোয়াক্কা না করে তারা নদীতে নামে। যার ফলে তিনজন তলিয়ে যায় দামোদরে। বিকেলে তিনজনেরই মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম মহম্মদ নুরউদ্দিন (17), তবরেজ আলম (15) এবং আয়ন আখতার (16)। নুরউদ্দিন ও তবরেজ কুলটির নিয়ামতপুরের নুরনগরের বাসিন্দা, আর আয়নের বাড়ি কুলটির মিঠানি কোলিয়ারি এলাকায়। তিনজনই নিয়ামতপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল।
পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, শনিবার বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার কারণে সোমবার ওই স্কুলের আটজন ছাত্রকে ক্লাসে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বলে। কিন্তু তারা কেউ বাড়ি না গিয়ে ডিসেরগড়ের মাজাহার শরিফ সংলগ্ন দামোদর নদীর ঘাটে চলে যায়। সেখানে প্রথমে তারা মাঠে ক্রিকেট খেলে। পরে আটজনই নদে স্নান করতে নামে।
স্নান করার সময় তিন ছাত্র নদের গভীর অংশে চলে গেলে তারা ভারসাম্য হারিয়ে জলের নিচে তলিয়ে যায়। বাকি পাঁচজন কোনোমতে তীরে উঠে এসে স্থানীয়দের কাছে সাহায্য চায়। খবর পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে কুলটি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টার পর তিন কিশোরকে নদ থেকে উদ্ধার করা হয়। তাদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জেলা হাসপাতালে ভিড় জমান মৃতদের পরিবার-পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। শোকে ভেঙে পড়া পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সেদিন স্কুলে প্রবেশে বাধা না দেওয়া হলে হয়তো এমন মর্মান্তিক পরিণতি এড়ানো যেত। যদিও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তিন ছাত্রের কেউই সাঁতার জানত না। যে স্থানে তারা নদে নেমেছিল, সেটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে আগে থেকেই সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানো রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা সেখানে স্নান করতে নামে এবং গভীর জলে তলিয়ে যায়।
পুলিশের দাবি, ওই এলাকায় বারবার নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবার্তা দেওয়া হলেও অনেকেই নদীতে নামছেন। ফলে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রুখতে আরও জোরদার সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।